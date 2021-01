Occitanie - Marie Piqué soutien les salariés grévistes de l'entreprise STEF

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent.

Celle-ci a démontré le rôle majeur de milliers de salariés, de petites mains, « des premiers de corvée ». Que ce soit dans le domaine de la santé, des services publics, de la logistique ou de la grande distribution, nous nous devons d’être aux côtés de ceux qui ont « tenu le pays » et de ne pas les oublier dans le fameux « monde d’après » que nous appelons tous de nos vœux.

Vice-présidente de la région Occitanie, attachée aux valeurs de progrès social et de solidarité, je tiens à apporter tout mon soutien aux quelques 350 salariés de l’entreprise STEF dans le Tarn et Garonne dont une large partie est en grève depuis le 16 décembre pour dénoncer des conditions de travail indignes et exiger de meilleures rémunérations. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, que le patronat reste sourd aux interpellations est une honte ! Tous les moyens possibles doivent être engagés par les services de l’Etat et les acteurs publics pour le rétablissement d’un véritable dialogue social en faveur des salariés et de l’entreprise. Soyons nombreux à porter cette exigence et permettre aux salariés de la logistique d’envisager 2021 avec espoir et dignité.