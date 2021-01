Montpellier - Commémoration du décès de Cédric Chouviat ce 3 janvier 2021

Rassemblement le dimanche 3 janvier à 14h00, à la Comédie

Commémoration du décès de Cédric Chouviat

Non à la répression d’Etat

Non aux mesures liberticides

La coordination nationale contre la Loi sécurité globale a appelé à la mobilisation les 3, 16 et 30 janvier, pour organiser le combat pour l’abandon des lois sécurité globale et « confortant le respect des principes de la République », ainsi que contre le schéma national du maintien de l'ordre (SNMO) et le fichage généralisé.

Le 3 janvier 2021, date de commémoration du décès de Cédric Chouviat dans les mains de la police, les Gilets Jaunes du RPPA appellent à un rassemblement sur la Comédie à 14h00.

Le RPPA invite toutes les organisations, associations de défense des droits, syndicats et mouvements politiques qui souhaiteraient y participer à se joindre à lui à cette occasion. Des prises de paroles auront lieu.

Cela sera également l’occasion de préparer la manifestation du 16 janvier à l’appel de la coordination nationale.

