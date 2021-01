Occitanie - Carole Delga : Plus que jamais, en 2021, la Région sera aux côtés de la population d'Occitanie

Carole Delga : « Plus que jamais, en 2021, la Région sera aux côtés de la population d'Occitanie »

A l'occasion de ses vœux à la population pour 2021, Carole Delga, présidente de la Région, réaffirme son engagement total pour protéger ses concitoyens.

« Ma priorité aujourd'hui est de continuer à protéger nos concitoyens, comme nous le faisons depuis le début de cette épidémie, qui a frappé et frappe encore trop de familles d'Occitanie. Par l'achat de masques, le soutien concret au personnel soignant, les campagnes de tests initiées dans tous les territoires et nous sommes prêts, si l'Etat le souhaite, à accompagner la campagne de vaccination pour qu'elle soit plus intense.

A la crise sanitaire, s'ajoute une crise économique et sociale : là aussi, la Région intensifiera en 2021 son action. D'abord aux côtés des familles les plus vulnérables, en soutenant leur pouvoir d'achat, le don de produits frais et locaux aux associations d'aide alimentaire et aussi la mise à disposition d'ordinateurs aux lycéens et étudiants boursiers.

Protéger, c'est aussi agir au quotidien pour l'emploi. C'est pourquoi, grâce à une gestion saine de nos finances depuis maintenant 5 ans, j'ai proposé et fait voter un budget régional, sérieux et offensif, avec 1,4 milliard d'euros d'investissement. Derrière ce chiffre, il y a un message fort : ce volontarisme politique garantira la présence de la Région aux côtés de tous les territoires, les accompagnant dans leurs projets d'aménagement et de développement qui permettront de maintenir ou de créer de l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des habitants, comme nous le faisons depuis le début du mandat avec plus de 15.000 projets publics soutenus.

Protéger, c'est aussi préparer l'avenir. Nous avons engagé dès 2019 la transformation de notre modèle de développement qui concilie économie et écologie avec un pacte vert parmi les plus ambitieux de France. Une écologie populaire, de bon sens, qui permettra de créer de nouveaux emplois, de former nos habitants à ces nouveaux métiers, de réhabiliter les logements et ainsi de faire baisser les factures d'énergie, de développer les transports ferroviaires, eux aussi moins polluants et moins chers. L'objectif de devenir la première région d'Europe à énergie positive, est à notre portée.

2021, nous le savons tous, ne sera pas une année facile, mais je continuerai avec la même méthode qui a fait ses preuves : écouter, rassembler, agir. Ecouter car nos concitoyens ne sont pas le problème, ils sont la solution. Rassembler les citoyens, les élus, les acteurs économiques, les associations, car unis, nous sommes plus forts. Agir, avec des dispositifs adaptés à la situation de chaque territoire, pour que chaque euro public soit un euro bien investi et utile.

Nous avons en Occitanie des valeurs essentielles de responsabilité, d'exemplarité et de solidarité, qui sont, j'en suis convaincue, le chemin vers un avenir plus juste et plus durable. C'est donc avec engagement et confiance dans notre capacité collective à nous rassembler et à relever ces défis, que je souhaite, à tous et toutes, une belle année 2021 ! »