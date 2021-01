Hérault - Le maire de Magalas ne supporte plus les incivilités dans sa commune

HÉRAULT : LE MAIRE DE MAGALAS DÉNONCE DES INCIVILITÉS SUR SA COMMUNE

Le maire de Magalas Jean-Pierre Simo-Cazenave ne supporte plus les incivilités dans sa commune. Désormais, les contrevenants seront punis d'une amende de 68 euros.

500 euros d'amende pour les dépôts sauvages de déchets à Bollène. A Magalas dans l'Hérault, on en reste au PV à 68 euros prévu par la loi, mais la lutte contre ce type d'incivilités commence à payer. Avec l'appui de la vidéo surveillance, plusieurs personnes ont été récemment sanctionnées et les détritus abandonnés dans l'espace public sont moins nombreux. Et dès le début janvier un agent municipal sera spécialement chargé de traquer les incivilités de quelques-uns qui pourrissent le quotidien de la majorité des habitants.

Le maire de Magalas, Jean-Pierre Simo-Cazenave.

Photo d'illustration