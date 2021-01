Occitanie - Jeudi 31 décembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Prendre soin de vous partout en Occitanie

« Bonne année, bonne santé » : le vœu prononcé par tous le 31 décembre dernier s’est confronté en 2020 à une situation de crise épidémique inédite à l’échelle planétaire. Dans la vie quotidienne, nos questions de santé étaient déjà des enjeux prioritaires pour chacun de nos proches. Ces préoccupations sont devenues cette année d’intarissables sujets d’échanges et de controverses...

Depuis des mois, la santé est au cœur de tous les débats.

Sur le terrain, pour tous les soignants, votre santé est d’abord une priorité d’action face à un virus qui a mis à l’épreuve tout notre système de santé. En dépit de l’épuisement, la mobilisation, la réactivité et la solidarité de nos soignants restent remarquables encore aujourd’hui. Bien au-delà des débats, leur préoccupation première est de prendre soin de nous au quotidien, à l’hôpital, en secteur médico-social, en soins libéraux ou à domicile. Cet engagement est renforcé par chacune de nos nouvelles habitudes de prévention ou par nos réflexes de téléconsultation que ce virus a fortement fait progresser. Il bénéficie aussi de toutes nos expertises de suivi épidémiologique et de recherche médicale.

Depuis un an, votre sante a été comme jamais au cœur des priorités de l'action publique. Pour tester, alerter, protéger... et maintenant vacciner. La lutte contre le virus mobilise de très nombreux acteurs aux côtés de nos équipes soignantes. Elle bénéficie des indispensables appuis des services de l’Etat et des collectivités, d’une

coordination entre établissements publics et privés, de la réactivité des services de secours, des bénévoles de la protection civile et de moyens militaires, de la solidarité de retraités et d’étudiants en santé, de la réflexion collégiale des acteurs de la démocratie sanitaire...

Au-delà des débats, cette nouvelle année 2021 s’inscrit dans la continuité de l’action au cœur de chacun de nos territoires. Avec tous nos partenaires locaux, les équipes de l‘ARS sont engagées au plus près des besoins de santé. Cette lutte contre le virus se poursuit désormais avec une note d’espoir : le vaccin est là pour en finir avec cette épidémie. C’est un nouveau défi de logistique et de confiance que nous allons relever avec tous les acteurs de proximité, mobilisés au service de votre santé, partout en Occitanie.