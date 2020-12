Hérault - Le 5 janvier à 18h, suivez en ligne les vœux du Département !

Le 5 janvier à 18h, suivez en ligne les vœux du Département !

Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault, adressera en direct ses vœux 2021 aux habitants de l’Hérault

Rendez-vous en ligne mardi 5 janvier 2021 à 18h sur herault.fr ou sur facebook @departementdelherault

Voeux 2021 : Découvrez le film « Vivons l’Hérault »

A l’issue de l’année 2020, particulièrement difficile et inédite, le Département a voulu associer les Héraultais à sa vidéo des vœux 2021. Etudiant, infirmière, collégiens, agent de collecte, retraité, restaurateur, pompiers… et aussi personnalités héraultaises (Laurent Ballesta, photographe naturaliste, Jérémy Banster, comédien et réalisateur… ), chacun y apporte ses espoirs, ses souhaits, ses rêves en Hérault pour 2021. Réalisation Via Occitanie.

Pour visionner le film « Vivons l’Hérault » : cliquez ici