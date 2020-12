Hérault - Vaccination contre la Covid-19 : tout savoir sur la stratégie, le calendrier et les vaccins

Vaccination contre la Covid-19 : tout savoir sur la stratégie, le calendrier et les vaccins.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 27 décembre 2020. Elle va se poursuivre suivant les différentes étapes recommandées par la Haute Autorité de santé (HAS) tout au long de l’année 2021.

Les professionnels de santé seront dans ce cadre les interlocuteurs privilégiés de leurs patients pour répondre aux questions que chacun peut se poser et délivrer une information complète et loyale sur la vaccination, ses bénéfices attendus et ses risques d’effets secondaires.

Trois principes pour la vaccination Covid-19 : gratuité, liberté et sécurité

La vaccination est gratuite pour tous car personne ne doit renoncer à se faire vacciner pour des raisons financières.

Elle n'est pas obligatoire et repose sur une décision partagée entre le patient et son médecin. Le consentement doit être recueilli au préalable et tracé dans le dossier médical de la personne vaccinée. Dans ce cadre, une consultation de pré-vaccination est prévue avec son médecin (informations complémentaires à venir prochainement sur ameli). Cette consultation médicale pourra, selon les cas, être immédiatement suivie de la vaccination.

La sécurité est également un enjeu essentiel. La vaccination se fait dans le strict respect de toutes les règles qui encadrent l’utilisation des produits de santé en France. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en place un dispositif spécifique de surveillance renforcée des effets indésirables des vaccins anti-Covid-19. Sur signalement-sante.gouv.fr, chacun, professionnels de santé ou personnes vaccinées, peut signaler tout effet indésirable à la suite d’une vaccination.

Pourquoi se faire vacciner contre la Covid-19 ?

Le premier objectif de la vaccination est de diminuer le nombre de formes graves de Covid-19. Les résultats des études des candidats vaccins montrent que la vaccination permet de réduire significativement les formes graves et par conséquent la mortalité due au virus.

Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contre la Covid-19 contribuera à maîtriser l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur le long terme.

Qui sera vacciné et quand ?

Le déploiement de la vaccination se fait progressivement suivant une logique simple : priorité est donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. (1)

Sont vaccinés en priorité : les personnes âgées en établissements, notamment les Ehpad et les unités de soins de longue durée (USLD), les résidences autonomie et les résidences services seniors, ainsi que les personnels y travaillant lorsque ces derniers sont à risque de développer une forme grave de la Covid-19.

Cela représente environ 1 million de personnes qui se voient proposer la vaccination dès la fin décembre et tout au long du mois de janvier.

La vaccination sera élargie ensuite, à partir de fin février-début mars 2021, aux personnes présentant un facteur de risque lié à l’âge ou une maladie chronique. 14 millions de personnes sont concernées : personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile, personnes âgées de 65 à 74 ans, professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou présentant une ou des maladies chroniques.

Enfin, la vaccination sera ouverte à tous à partir du printemps 2021, en commençant par les personnes âgées de 50 à 64 ans, les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique (sécurité, éducation, alimentaire), les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge, les personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos, et enfin le reste de la population majeure.

Et si on a déjà eu la Covid-19 ?

Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de vacciner systématiquement les personnes ayant déjà été infectées par la Covid-19. Cependant, ces personnes peuvent être vaccinées si elles le souhaitent, après échange avec le médecin. Dans ce cas, il faut respecter un délai minimal de 3 mois après le début des symptômes avant de procéder à la vaccination et ne pas vacciner s’il y a des symptômes persistants.

Zoom sur les vaccins

L'Agence européenne des médicaments puis la Commission européenne ont donné leur feu vert lundi 21 décembre au vaccin de Pfizer et BioNTech contre la Covid-19.

Le vaccin Comirnaty (BNT162b2) à ARNm Covid-19 est le premier vaccin à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle en Europe : il peut y être utilisé pour vacciner les personnes de plus de 16 ans pour prévenir la Covid‑19 due au virus SARS‑CoV‑2.

Onze candidats vaccins sont aujourd’hui à la dernière phase (la phase III) des essais cliniques sur l’homme, c’est-à-dire la phase d’évaluation de l’efficacité vaccinale et de la sécurité des vaccins à grande échelle (plusieurs dizaines de milliers de personnes vaccinées). Trois vaccins sont en cours d’évaluation par l’EMA après la réalisation d’essais cliniques de phase III chez l’homme : les vaccins d’AstraZeneca, de Moderna et de Janssen.

La fabrication d’un nouveau vaccin est complexe et prend généralement plusieurs années. Dans le cas du vaccin contre la Covid-19, le travail des laboratoires de recherche a été facilité car ils avaient déjà travaillé sur la mise au point de vaccins contre d’autres coronavirus, le SRAS-CoV et le MERS-CoV. L’introduction de nouvelles techniques de fabrication a également contribué à accélérer la recherche.

Continuer à appliquer les gestes barrières et à respecter l’isolement

En l’état actuel des connaissances, les vaccins aujourd’hui disponibles ou en cours de développement réduisent la gravité des symptômes, mais pas la contagiosité. Il faut donc continuer à s’isoler en cas de test positif à la Covid-19, en cas de contact avec une personne positive, ou en cas de symptômes. Les gestes barrières sont toujours à appliquer scrupuleusement. Le port du masque reste recommandé, y compris pour les personnes vaccinées.