Montpellier - Pour que le réveillon ne rime pas avec solitude !

Pour que le réveillon ne rime pas avec solitude, un numéro vert est mis en place par la Ville ce 31 décembre de 14h à 23h.

En partenariat avec S.O.S Amitié

En effet, l’impact psychologique liées à la crise sanitaire ou à ses conséquences durant les périodes de fêtes de fin d'années peuvent générer des angoisses auprès de nombreuses personnes. Cette cellule, ouverte à tous, a pour but d'offrir un espace de parole libre et d'apporter une écoute active dans un esprit de bienveillance, de confidentialité et d’anonymat.

Des bénévoles formés, encadrés par le SDIS 34 et SOS Amitiés présents pour répondre aux appels et si besoin faire le lien avec des organismes en mesures de prendre le relais (médecins, psychiatre...)

DES COLIS DE NOËL 2020 POUR LES ADHÉRENTS DU CCAS

Le repas festif auquel sont invités habituellement les seniors dans le cadre des fêtes de fin d’année ne pouvant avoir lieu en raison de la crise sanitaire, la Ville de Montpellier propose un colis de Noël aux adhérents inscrits à cet évènement .

Plus d'infos