Occitanie - Mardi 29 décembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Relâcher les efforts, c’est s’exposer et exposer les autres.

Les indicateurs sanitaires nous invitent à redoubler de prudence face au virus.

En France, les principaux chiffres communiqués par Santé publique France au 28 décembre sont de 2,562 millions de cas confirmés, 63 109 décès, 100 départements en situation de vulnérabilité élevée et un taux d’incidence à 2,8%.

Les retrouvailles familiales et autres rencontres amicales de cette fin d’année ne doivent pas nous faire oublier les gestes de bon sens qui permettent de nous préserver du COVID-19. Restons conscients des risques encourus par le non respect des recommandations sanitaires et prolongeons nos efforts. Relâcher les efforts maintenant reviendrait à s’exposer, exposer ses proches et risquer de les contaminer.

Afin d’éviter une flambée de nouveaux cas dans les prochaines semaines, qui pourrait entrainer des mesures encore plus restrictives, il est donc primordial de rester vigilant. Les dispositifs de protection sont efficaces. Nous savons donc comment éviter de nouvelles contaminations parmi nos proches en

cette fin d’année.

Et n’oubliez pas que le couvre-feu sera en vigueur la nuit de la Saint-Sylvestre.