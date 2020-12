Hérault - Un escape game virtuel en soutien à l'Association Women Safe and Children

Samedi 9 Janvier prochain à partir de 20h30



Il s'agit d'un escape game virtuel en soutien à l'Association Women Safe and Children qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et notamment aux violences conjugales dont les chiffres ont fortement augmenté durant le confinement.

Quelle que soit la distance entre les participants, tout le monde peut jouer. Ci-après le lien vers la billetterie pour en savoir plus : www.billetweb.fr/escape-game-virtuel

Partagez un moment fun entre amis ou en famille quelque soit la distance entre vous...!

Composez dès à présent votre équipe de 4 personnes et restez connectés !

Hack Chicken, l'un des plus grands hackers a aujourd'hui besoin de votre aide pour pirater les plus grands sites internet de la planète (Netflix, Google, Youtube, Marmiton...)

Vous n'aurez qu'1h40 pour comptabiliser un maximum de data.

Pour passer inaperçu, créez-vous un nom d'équipe.

Il vous faudra dessiner, jouer de la musique, cuisiner, écrire, traduire, voyager...

Chaque hacker détiendra des indices différents...

L'esprit d'équipe et le sens de la communication seront donc de rigueur !

Quelle sera la meilleure équipe de hackers de la planète ?

A vos claviers !

Conditions requises :

Avoir minimum 14 ans

Chaque joueur doit être équipé d'un ordinateur et d'une connexion internet pour accéder à Zoom (https://zoom.us)

Attention places limitées !

A la suite de votre inscription, Hack Chicken vous enverra les instructions par mail, qu'il vous faudra suivre à la lettre afin d'accomplir votre mission.

Tarif : 20 €/pers. dont 5 € reversés à l'Association Women Safe and Children.

L'institut Women Safe est une association loi 1901 à but non lucratif ayant pour mission de lutter contre toutes formes de violences (physiques, psychologiques, sexuelles, économiques...) faites aux femmes et aux enfants grâce à une équipe pluridisciplinaire aussi bien juridique, médicale, psychologique que sociale (psychologues, médecins, infirmier(e)s, gynécologues, avocat(e)s, juristes, professeures d’art thérapie...) et d'accompagner les victimes par des ateliers individuels et collectifs : théâtre, atelier d'écriture et cercle de parole.

Située en Île de France, elle accueille et prend en charge gratuitement des victimes venues de plus de 51 départements depuis 2014.

Les fonds de l'Institut Women Safe sont investis dans les soins et soutiens de toute nature apportés aux femmes et enfants victimes de violences, ainsi que pour des projets spécifiques (formation des professionnel(le)s en interpluridisciplinarité, actions d’information et de prévention).

Malheureusement avec la crise sanitaire, le nombre de victimes de violences conjugales a fortement augmenté depuis le confinement, il devient donc urgent de les aider à se reconstruire.

Les dons collectés participeront donc à renforcer les moyens matériels et humains nécessaires pour :