Hérault - En guise de carte de voeux de la part de Sentinelles de Rivières

Des voeux pour vous tous et vos proches et autant de mercis :

merci à ceux qui ont pu participer à nos actions ou les relayer, comme dimanche dernier : ramassage de mégots et de capsules de bière...tellement de capsules de bière et de mégots que, si les conditions le permettent, on remettra ça le dimanche 17/01 matin : photos

merci à ceux qui ont pu nous apporter leurs voix dans le cadre du Budget participatif de l'Hérault, nous permettant de faire partie des lauréats et d'obtenir un financement du Département de l'Hérault à hauteur de 40 000€ !

et merci par avance à tous ceux qui pourront nous apporter leur soutien en votant pour le projet Sentinelles de Rivières, candidat au Budget Participatif de la Région Occitanie : Ma Solution pour le Climat.



Pour que le projet se concrétise par :

l'embauche d'un encadrant en CDI, d'un salarié en insertion,

l'achat de tout l'équipement de navigation, de sécurité et de jardinage,

la formation et l'accompagnement assurant toutes les chances d'insertion des futures Sentinelles en contrat comme en mission de Travail d'Intérêt Général.

...il nous faut à nouveau un maximum de votes et donc faire voter tous vos contacts (habitant l'Occitanie, âgés de 15 ans et plus, préalablement inscrits sur laregioncitoyenne.fr. ) pour le projet Sentinelles de Rivières

Qu'au moins, de cette année 2020, puissent émerger de beaux projets.

Photo d'illustration