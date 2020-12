Europe - Accord Brexit : Les sénateurs Français satisfaits mais prudents

À une semaine du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, un accord a été conclu entre les deux parties : les sénateurs du groupe de suivi de cette négociation saluent cette issue satisfaisante après les longs mois d’efforts de Michel Barnier et de son équipe. La conclusion d'un accord permet de maintenir un lien étroit avec un partenaire historique et géographique important pour l’Union européenne, particulièrement pour la France qui est mitoyenne du Royaume-Uni et fortement liée avec ce pays, tant en matière économique qu’en matière de défense.

Les sénateurs se félicitent de l'unité des 27, rassemblés jusqu’au bout pour préserver l'acquis que représente le marché intérieur et pour éviter un dumping britannique à nos frontières, et de la fermeté du négociateur européen. Ils restent néanmoins prudents, n’ayant pas connaissance du contenu précis de ce volumineux accord.

Christian Cambon s’est interrogé : « Le Royaume-Uni a fait de la reconquête de sa souveraineté un symbole politique : quel prix l’Union européenne a-t-elle payé pour qu’il s’engage à respecter durablement des conditions de concurrence loyale en contrepartie d’un libre accès au marché intérieur, conformément au mandat de négociation confié à Michel Barnier ? »

Pour sa part, Jean-François Rapin a déclaré : « Nous sommes préoccupés en attendant de connaître le détail de l'accord et des concessions accordées, notamment sur la pêche qui restait le dernier point d’achoppement, mais aussi sur les modalités de gouvernance de l’accord qui vient d’être conclu : ceci exige de nous une vigilance persistante. »

Il a ensuite annoncé que le groupe sénatorial de suivi se rendrait le 6 janvier à Calais et Boulogne pour constater la situation, au vu du délai très court de préparation des acteurs économiques.

M. Jean-François RAPIN (Les Républicains, Pas-de Calais) est président de la commission des affaires européennes.

M. Christian CAMBON (Les Républicains, Val-de-Marne) est président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.