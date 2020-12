Lunel - L'Artiste Hervé Di Rosa," vitrines" de l'Occitanie.

Avec la Région, Lunel habille son centre-ville.

Hervé Di Rosa, artiste sétois de renommée internationale, a conçu pour la Région Occitanie Notre Occitanie, une exposition de 22 œuvres autour de l’identité et de la culture des habitants de l’Occitanie. La Région a voulu rendre cette exposition itinérante pour la mettre à la disposition des collectivités intéressées.

Ainsi, la Ville de Lunel s'est portée candidate et ce vendredi 18 décembre, les équipes installaient une première large partie des œuvres de Di Rosa sur plusieurs vitrines du centre-ville.

Au même titre que Milhau dans l'Aveyron et Fleurance dans le Gers, Lunel est fière d'accueillir des tableaux hauts en couleurs qui parlent d'art de vivre et de plaisirs simples en Occitanie...

L’artiste a centré ses œuvres autour de trois thèmes : “Notre région Occitanie”, “Nos richesses” et “Les 13 départements”, pour au final dresser un tableau tendre, populaire et complet de l’Occitanie.

De quoi donner du pep's, du dynamisme et de la couleur à ces vitrines délaissées du centre-ville : n'hésitez pas à aller admirer les créations de Hervé Di Rosa sur la rue Sadi Carnot, de la Libération, sur la place des Caladons et Louis Rey... D'autres surprises arriveront dans les prochains jours sur le mur vitré de l'Hôtel de Ville et dans le secteur des halles.

À voir et revoir sans modération !