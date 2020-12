Marseillan - Un diable de mer méditerranéen de 200kg sauvé après son échouage !

Un diable de mer méditerranéen (Mobular mobular) sauvé après son échouage à Marseillan plage !

Prévenus par des promeneurs, les pompiers d'Agde et de Sète et deux agents de l'Aire marine protégée (Marine et Sylvain) sont intervenus pour relâcher au large cette grande espèce de raie qui vit en Méditerranée. L'identification a été menée avec l'aide de l'Association Ailerons et les mesures ont donné une envergure de 3,30 m pour un poids autour de 150 à 200 kg. Une belle bête . Cette raie est classée en danger sur la liste rouge de l'UICN IUCN

L'animal, vivant, semblait cependant assez faible et été tracté vers le large. Espérons qu'il reprendra des forces dans la nuit !

Photos Aire marine protégée de la côte agathoise