Carcassonne - La Ville offre et livre près de 600 repas destinés aux plus démunis

La Ville offre et livre près de 600 repas destinés aux plus démunis.

La Ville de Carcassonne au service des plus démunis : près de 600 repas seront produits, conditionnés et acheminés par la Cuisine centrale pendant la période des fêtes de fin d’année afin d’apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin.

Une opération menée les 23, 24, 25, 30 et 31 décembre en collaboration avec les associations locales : La Croix-Rouge, Les Restaurants du Cœur, et Aude Urgence Accueil qui livreront ces repas lors de maraudes ou assureront leurs distributions dans leurs locaux.