Gignac - Jean-François Eliaou se félicite de l'obtention du label : Petites villes de demain.

« Petites villes de demain »

Jean-François Eliaou se félicite de l’obtention du label "Petites villes de demain" pour les communes de l’Hérault.

Six communes de sa circonscription ont été retenues.

Il s’agit de :

Ganges,

Gignac,

Lodève,

Loupian,

Saint-André-de-Sangonis

Saint-Mathieu-de-Tréviers.

« Petites villes de demain » est un programme de cohésion territoriale déployé sur l’ensemble du territoire national et décliné dans chaque région en fonction des dispositifs existants et des stratégies territoriales locales. Ainsi le gouvernement et la majorité soutiennent effectivement en termes de financement le développement des communes en milieu rural.