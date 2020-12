Montpellier - Le Challenge Millésime Bio aura lieu les 20 et 21 janviers 2021

Le Challenge Millésime Bio aura lieu les 20 et 21 janviers 2021

La 14e édition du plus grand concours international de vins biologiques aura lieu à Montpellier les 20 et 21 janvier 2021, en amont du salon Millésime Bio. Les jurés pourront être physiquement présents, suite aux aménagements effectués par les organisateurs et ainsi respecter les mesures sanitaires en vigueur. Les cuvées médaillées, parmi les 1 700 vins présentés à la dégustation, figureront dans un espace dédié sur le salon Millésime Bio 100 % digital cette année.

LE CONCOURS OFFICIEL DE MILLÉSIME BIO MAINTENU EN PRÉSENTIEL

Cette année, près de 1 700 cuvées issues de 13 pays seront dégustées par un jury d’experts de tous les horizon de la filière viticole : oenologues, sommeliers, cavistes, techniciens, journalistes... Depuis sa création en 2007, le nombre d’inscriptions de producteurs bio de France et de l’étranger a augmenté d’année en année, témoignant d’un marché de la viticulture biologique en pleine expansion.

Avec aujourd’hui près de 1 700 cuvées provenant de tous les continents, ce rendez-vous international est devenu la plus importante dégustation de vins bio au monde. Sur le salon digital, les échantillons lauréats seront accessibles en ligne via le « Hall des Médaillés », l’espace dédié aux vins primés lors du concours. Chaque exposant pourra également valoriser cette distinction sur son « stand virtuel », sur lequel les professionnels auront l’opportunité de se rendre lors de leur visite du salon digital du 25 au 27 janvier prochain.

LE PRÉSIDENT DU CONCOURS : LA VOIX DU JOURNALISTE ANDREW JEFFORD

Journaliste britannique pour de nombreux médias anglais (Evening Standard, The Times et The Guardian), rédacteur en chef adjoint et chroniqueur régulier pour le mensuel international de référence Decanter, Andrew Jefford présidera l’édition 2021 du concours. Considéré

comme l’une des voix les plus respectées du monde du vin et internationalement reconnu, le journaliste contribue à véhiculer les valeurs de l’agriculture biologique portées par le concours et ses médaillés. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux vins et spiritueux, il a notamment été lauréat à six reprises des Louis Roederer International Wine Writers’ Awards.

MILLÉSIME BIO – MONDIAL DU VIN BIOLOGIQUE DU 25 AU 27 JANVIER 2021

Organisé par Sudvinbio, association interprofessionnelle regroupant producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio d’Occitanie, Millésime Bio est le salon professionnel mondial de la filière viticole, brassicole et spiritueux bio. Il devient à chaque début d’année la place de marché mondiale des vins biologiques. Il permettra en 2021 à 1 000 vignerons d’assurer leurs rendez-vous business avec les milliers de visiteurs accueillis chaque année (près de 7000 en 2020). Cette édition inédite entièrement digitalisée se déroulera du 25 au 27 janvier 2021, 24h/24 afin de permettre aux importateurs de toute la planète de visiter facilement le salon.