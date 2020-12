Lunel - Les résultats du Challenge entreprendre 2020

Le jury du Challenge « Entreprendre en Pays de Lunel s’est réuni hier à Saint-Sériès » pour désigner les finalistes du millésime 2020.

Après plusieurs heures de présentations des projets par les candidats et de délibérations, 4 candidates (et oui, encore des femmes !!) ont été retenues par un jury présidé par Alex Hackett, Prix entreprendre 2019.

Pour les 2 prix « Entreprise » et « Projet » :

Manon Barra pour son projet de création d’une gamme de cosmétiques et soins à destination des sportifs.

Sarah Colom pour sa jeune entreprise qui fabrique des produits cosmétiques à base de produits 100% naturels

La surprise IHE !

Pour le(s) coup(s) de cœur, le jury n’a pu départager 2 candidates de talent. Initiative Hérault Est (IHE) a fait la surprise, au débotté, de mettre sur la table 1 000€ euros supplémentaires dans la cagnotte pour une seconde dotation.

Cette année, le Challenge pourra donc se targuer de coups de cœurs décernés à :

Virginie Hubert qui reprend une entreprise de formation spécialisée dans l’accompagnement des personnels en EPHAD

Isabelle Doublas Coutaud, sculptrice qui lance une gamme de créations dédiées à la restauration haut de gamme

Pour rappel, ce Challenge qui est dans sa troisième édition et qui est porté par BGE Pays de Lunel et la Communauté de Communes vise à faire émerger des projets ou des talents. Le 18 novembre 2019, une cinquantaine de candidats s’étaient présentés pour tenter de gagner 7 mois de coaching renforcé et personnalisé pour faire avancer leur projet. 15 lauréats avaient alors été retenus pour la grande aventure…

Sans la crise sanitaire que nous traversons depuis des mois, ils auraient dû « pitcher » en juin. Le Covid étant passé par là, c’est seulement hier que le jury a pu se réunir et enfin récompenser 4 talents pour leur persévérance, leur parcours, leur ingéniosité et la viabilité de leur projet.

Les récompenses

À la clé, une enveloppe globale de 7 000 € pour 4 prix :

• Catégorie « projet » 2 500 €

• Catégorie « entreprise» 2 500 €

• 2 x Catégorie « coup de cœur » de 1 000 €

Les gagnants pourront également bénéficier d’un accompagnement post-concours par BGE, de relais de communication et d’un hébergement gracieux de 3 mois dans les locaux du Pôle Entreprendre selon les besoins.