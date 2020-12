Haute-Garonne - Point de deal : la Haute-Garonne classée rouge !

POINTS DE DEAL : LE VAUCLUSE ET LA HAUTE-GARONNE CLASSÉS ROUGE

Près de 4.000 points de deal en France. Sur notre territoire, les disparités sont énormes.

En France, il y a près de 4.000 points de deal, où de la drogue est revendue quotidiennement sur la voie publique. Le comptage a été fait par le ministère de l'Intérieur. Avec des disparités énormes sur le territoire. En tête du classement, la Seine-Saint-Denis avec 276 lieux identifiés. Et à l'inverse, la Lozère et les Hautes-Alpes, n'en compte aucun. Situation contrastée aussi par chez nous.

Vaucluse et Haute-Garonne en rouge, Hérault et Gard en orange

Deux départements sont classés en rouge, c'est à dire avec entre 75 et 100 lieux de deal recensés : le Vaucluse et la Haute-Garonne. Un cran en-dessous, en orange, l'Hérault qui compterait entre 50 et 75 points de revente et en jaune, le Gard, soit de 25 à 50 points. Gérald Darmanin explique que chaque mois il communiquera sur le nombre de points de deal démantelés sur le territoire. Et il ajoute que dès le début de l'année, une plateforme de signalement sera en ligne pour permettre à la population de signaler les lieux de revente de stupéfiants. Les syndicats de police expliquent qu'il connaissent déjà tous les points de deal et que la lutte contre les trafics de drogue doit passer par plus de moyens pour les forces de l'ordre.

Image d'illustration