Cahors - La campagne d'élagage d'hiver 2020/2021 se déroulera jusqu'à la fin du mois de février.

Tout au long de l’année, la Ville de Cahors assure la surveillance du patrimoine arboré, le remplacement des arbres dépérissant et l’installation de nouvelles plantations.

Et si le cycle de vie d’un arbre est identique en milieu naturel et en milieu urbain, les contraintes spécifiques urbaines exigent un accompagnement attentif et un élagage régulier.

Pourquoi élaguer les arbres est indispensable ?

Un arbre poussant en milieu urbain est exposé à des stress environnementaux qui agissent directement sur sa croissance. La taille est indispensable pour conserver un gabarit limitant les contraintes sur la signalisation routière, les feux tricolores et l’efficacité de l’éclairage

public. L’élagage est également nécessaire pour assurer le maintien de l’arbre. Un élagage approprié aide à la suppression des branches mortes ou malades ; il diminue le frottement des branches, élimine les risques de déchirures et assure la sécurité des personnes et des infrastructures situées à proximité.

Responsabilité

La collectivité est responsable des arbres présents sur la voirie et de ce qu’ils peuvent endommager. Ils peuvent occasionner des dégâts sur des voitures, des bâtiments et même engendrer des blessures en cas de chute de branches. Procéder à l’élagage régulier vise à

diminuer les risques accidentels.

La campagne d’élagage d’hiver 2020/2021 se déroulera jusqu’à la fin du mois de février.

Pour assurer un maximum de sécurité pendant ces phases d’élagage, des places de stationnement seront fermées, la circulation sera alternée et des cheminements piétons pourront être déviés.

La circulation sera réglementée par alternat avec feux tricolores,

o Allée des Soupirs,

▪ Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021, de 8h 30 à 16h 30.

• Le stationnement sera interdit,

o Allée des Soupirs (le long de la route bordant l’ancien boulodrome),

▪ Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021, de 8h 30 à 16h 30.

• La circulation sera ralentie et la chaussée rétrécie,

o Place Claude-Nougaro,

▪ Du jeudi 7 janvier 2021 à 6h au vendredi 8 janvier 2021 à 18h.

• Le stationnement sera interdit,

o Place Claude-Nougaro,

▪ Du jeudi 7 janvier 2021 à 6h au vendredi 8 janvier 2021 à 18h.

• La circulation sera réglementée par alternat avec feux tricolores,

o Avenue Jean-Jaurès,

▪ Du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021, de 8h 30 à 16h 30.

• Le stationnement sera interdit,

o Avenue Jean-Jaurès,

▪ Du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021, de 8h 30 à 16h 30.

