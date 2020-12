Montpellier - Jacqueline Boch, ancienne élue de la CCI s'est est allée...

La CCI souligne le parcours de Jacqueline Boch, ancienne élue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier Jacqueline Boch, décédée jeudi 17 décembre 2020 à l’âge de 88 ans, aura incontestablement marqué l’histoire de Montpellier.

Commerçante engagée du cœur de ville, avec son défunt mari André, elle tenu la maroquinerie Boch de la Grand-Rue Jean Moulin et marqua de son empreinte le commerce de Montpellier. En tant qu’ancienne élue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier, elle mit à profit son expérience auprès des entreprises et des commerçants de la ville au travers notamment d’actions de solidarité auprès de la jeunesse, des apprentis et des étudiants.

Elle mit toute son énergie à accompagner le monde du commerce, à valoriser ses forces vives, le travail acharné des commerçants et démontré son amour du centre-ville.

À partir de 2010, elle devient déléguée du Comité de Montpellier de la Société des membres de la Légion d’honneur de l’Hérault. Pour devenir ensuite élue au Conseil d’administration et Présidente de l’Union des femmes décorées de la Légion d’honneur Languedoc-Roussillon.

En 2017, elle est faite Citoyenne d’honneur de la Ville de Montpellier pour son engagement service des montpelliérains. Tout au long de sa vie, Jacqueline Boch se sera investie au service des autres, notamment au travers de nombreuses associations.

"Un grand merci à cette grande dame pour son implication au sein de la cité, son investissement auprès des commerçants, sa bienveillance et sa générosité. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille." André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie, Les Vice-Présidents, membres élus et membres associés de la CCI Héraut