Hérault - Le RCP 66 modifie le format des Assises départementales des Migrations

Le RCP 66 modifie le format des Assises départementales des Migrations

Le RCP 66 (Rassemblement Citoyen et Politique des Pyrénées-Orientales) avait l’intention d’organiser, comme désormais chaque fin d’année, des Assises départementales thématiques. Cela avait été le cas avec les questions de l’agriculture en 2018 et des Services Publics en 2019. Pour 2020, le thème des Migrations avait été retenu.

Les restrictions liées à la crise sanitaire et aux décisions gouvernementales n’ont pas permis la tenue en présence des réunions publiques constitutives de ces Assises départementales des Migrations. Pour autant, le RCP 66 ne renonce pas à creuser cette question essentielle et souvent mal connue, et plus encore très mal comprise. En conséquence, il a été décidé de faire évoluer le format en tenant des Assises départementales numériques au cours des prochaines semaines.

Elles seront animées par Mickaël IDRAC, chercheur en sociologie des migrations associé au CEPED Paris Descartes (Centre Population et Développement) et affilié l’Institut Convergences Migrations, co-animateur du livret thématique de La France Insoumise intitulé « Respecter les migrants, régler les causes des migrations ».

Conformément à sa méthode de travail sur le fond des dossiers et ses objectifs d’éducation populaire, le RCP 66 réalisera ensuite un travail de diffusion et de vulgarisation de ces thématiques par la rédaction d’actes de ces Assises départementales numériques sur les Migrations.