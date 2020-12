Lunel - Collecte de sang : indispensable rendez-vous

Collecte de sang : indispensable rendez-vous

Le prochain rendez-vous du 7 janvier 2021 se déroulera dans la salle Georges Brassens.

Nous comptons sur vous ! Depuis de nombreuses années, l'Établissement Français du Sang organise ses collectes dans la salle de l'Hôpital de Lunel. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire et les mesures à prendre, le rendez-vous a été revu et se déroulera dans la salle Georges Brassens. Une collecte de sang d'autant plus indispensable en cette période particulière car elle permet la poursuite de l'activité de collecte qui est vitale pour assurer l'autosuffisance en produits labiles sanguins.

En effet, le sang humain, ressource rare, joue un rôle important pour traiter en France plus d’un million de patients chaque année grâce à la mobilisation de 1,7 millions de donneurs. La sécurité de ces patients dépend de la disponibilité des produits sanguins labiles. Que se passerait-il en cas de pénurie de sang ? C'est pour cela que par arrêté du 9 mars 2020, le Gouvernement a maintenu, à titre dérogatoire, les collectes de sang car elles font parties des rassemblements indispensable à la continuité de la vie de la nation.

Le 7 janvier prochain, l'EFS sera à Lunel pour une collecte de sang : tous les moyens de prévention nécessaires seront mis en place pour garantir la sécurité du personnel, des donneurs et des bénévoles qui seront équipés de masques. Il y aura également à disposition du public de la solution hydroalcoolique ainsi que des stylos à usage unique. L’Établissement Français du Sang a d'autant plus besoin de vous et de vos dons ! Donner son sang, donner ses plaquettes, c'est un geste généreux et bénévole qui contribue à permettre à l'EFS de faire face aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la région.

En effet, outre les soins aux malades et aux personnes opérés, les hôpitaux ont également besoin de sang pour traiter les nombreux accidentés de la route. Alors, on compte sur vous le 7 janvier prochain ! Pour rappel : Pour donner votre sang, vous devez être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg et enfin, ne pas avoir été transfusé.

De même selon certains cas, il est nécessaire de différer son don de sang :

si vous avez accouché ou subi une IVG, attendez 6 mois avant de faire un don,

si vous revenez de voyage en zone impaludée, il faut attendre 4 mois,

si vous vous êtes fait tatoué, piercé ou suite à une hospitalisation de plus de 24 h, vous devrez attendre 4 mois avant de pouvoir donner votre sang,

si vous avez subi des soins dentaires, il vous est recommandé d'attendre de 1 à 7 jours.

Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le Numéro Vert 0 800 972 100 ou encore vous connectez sur dondusang.efs.sante.fr