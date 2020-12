Hérault - Dadou le dessinateur montpelliérain caricature le professeur Didier Raoult

"CHLORO KING", LA BD DE DADOU QUI CARICATURE LE PROFESSEUR RAOULT

Dadou fait encore parler de lui. Dans sa nouvelle BD, le dessinateur montpelliérain caricature le professeur Didier Raoult. Ce dernier a bien apprécié.

Noël 2020, et une occasion de rire avec l'épidémie de COVID. C'est « Chloro King », la BD signée Dadou, l'auteur montpelliérain a sorti début décembre son album consacré à Didier Raoult. Le professeur qu'il est allé récemment rencontrer à Marseille à l'IHU. Il suivait et appréciait depuis le début les dessins que Dadou lui avait consacré. Didier Raoult a dédicacé un exemplaire de la BD et surprise, il a caricaturé l'auteur, le récit de Dadou.

Tout est donc parti d'un dessin. C'était au moment de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Dadou avait dessiné Didier Raoult en survêt de l'OM qui tente de dealer de la chloroquine au président de la République.

Gagnez la nouvelle BD "Chloro King" avec RTS FM en cliquant ici