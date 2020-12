Haute-Garonne - Tous mobilisés à Noël pour ne pas laisser nos aînés seuls.

En Occitanie, les petits frères des pauvres se mobilisent pour permettre à des personnes agées isolees de fêter noel

Du 21 au 25 décembre, à Toulouse, Colomiers, Montauban, Cahors et dans d’autres villes de la région Occitanie (Montpellier, Béziers…) les personnes accompagnées par l’association et les bénévoles, se retrouveront, dans le respect des règles sanitaires, en petit comité ou en tête à tête, pour leur repas de noël au domicile des personnes ou des bénévoles selon les configurations possibles et souhaitées.

Des moments seront également organisés pour livrer des colis de noël avec cadeaux et boîtes de chocolat.

Ce sont plus d’une cinquantaine d’actions de Noël qui sont possibles grâce aux 1200 bénévoles des Petits Frères des Pauvres de la région : livraison de colis à domicile ou en établissement, envois de carte postale, repas de fête, chants de noël en vidéo… L’idée est vraiment de s’adapter à la situation sanitaire et bien sûr aux souhaits des personnes, qu’elles profitent au mieux de ce moment de fête de fin d’année.

Cette période, symbole du partage de moments chaleureux avec ceux qu’on aime est toujours vécue comme un moment où la solitude est plus gravement ressentie par les personnes âgées les plus isolées. C’est le rôle des Petits Frères des Pauvres, tous les ans, d’apporter et de recréer la magie des fêtes. Mais nous ne pouvons pas lutter seuls contre cet isolement, c’est ensemble, à travers des petites attentions que chacun peut adopter, que nous arriverons à faire de ce Noël un moment de partage pour tous. Cette année a déjà créé de nouvelles situations d’isolement pour les aînés, 720 000 d’entre eux n’ont eu aucun contact avec leur famille lors du premier confinement[1]. Encore plus cette année, Noël doit rimer avec solidarité et fraternité.

Des partenaires #TousMobilisésANoël

Des partenaires, qui partagent nos valeurs, s’engagent d’ores et déjà à nos côtés pour sensibiliser et mobiliser les citoyens.

En Occitanie, deux opérations intergénérationnelles sont organisées pour ce noël 2020 :

L’une en lien avec la Mêlée contre l’isolement lancée par des étudiants de l’Association des Carabins Toulousains pour le rugby (ACTR), le club de Rugby de la faculté de médecine de Toulouse qui ont été rejoints par un millier d’étudiants pour soutenir les associations dans leurs besoins de préparation de colis et de temps d’échange.

L’autre en partenariat avec l’UFCV Occitanie où des volontaires en service civique sont en renfort pour aider à livrer des colis et vivre un temps d’échange avec les personnes isolées.

La Fondation Pierre Fabre a offert des colis aux Petits Frères des Pauvres d’Occitanie contenant des produits d’hygiène et bien-être à toutes les personnes vivant en établissement d’hébergement collectif (EHPAD, EHPA, Résidence Autonomie …).

Au national, sur France Bleu dès 19h le 24 décembre, « Noël ensemble » une grande soirée de partage, de solidarité entre générations et d’émotions est proposée pour apporter une compagnie aux aînés seuls le soir de Noël. Une soirée prolongée par une belle surprise musicale, rediffusion du concert de Sting à Berlin avec le Royal Philharmonic Orchestra.

Les Petits Frères des Pauvres #TousMobilisésANoël

L’association encourage plus que jamais chaque citoyen à imaginer des petits gestes solidaires envers les aînés en cette période.

[1] Rapport Petits Frères des Pauvres – CSA, Juin 2020 : Isolement des personnes âgées : les effets du confinement

Vidéo ici