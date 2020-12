Montpellier - Amandine Verdier présidera la JCE de Montpellier en 2021

Le 19 décembre 2020, l’assemblée générale de la Jeune Chambre Économique de Montpellier a élu son bureau pour l’exercice 2021, présidé par Amandine Verdier. Responsable de clientèle au sein du cabinet d’expertise-comptable Sartre, Amandine Verdier est âgée de 33 ans et est originaire de Saint-Affrique (Aveyron). Elle sera épaulée par Julie Gaillard élue secrétaire générale, Jérémy Fortéa trésorier, Anthony Gontier vice-président « partenariats et réseaux », Diane Belle vice-présidente communication, Rémy Sounier vice-président « vie de la JCE » et Lucile Rabiller vice-présidente Programme. Andreea Acxinte complètera l’équipe en sa qualité d’immédiate past-présidente. L’assemblée générale a aussi permis de féliciter Gwendoline Lefebvre, présidente 2017 de la JCEM, pour son élection au poste d’administratrice nationale de la Jeune Chambre Économique Française, déléguée à la formation.

En 2021, s’adapter, se réinventer et aller à la rencontre des autres

Amandine Verdier souhaite continuer à relever les défis lancés cette année : « Nous nous sommes adaptés en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. En 2021 nous continuerons à nous réinventer ; nous en ressortirons plus forts et unis. » Elle planifie notamment l’aboutissement de deux actions phares : « Le Printemps des Hirondelles » sur le thème de la biodiversité urbaine et « La Savonnette » en faveur des personnes sans domicile et sans accès à l’hygiène. Une session « Incubateur d’actions » réalisée en ligne le 9 décembre dernier a aussi permis aux membres de la JCE de Montpellier de dégager de nouvelles idées d’actions à mettre à l’étude en 2021. Amandine et son équipe espèrent enfin pouvoir célébrer les 60 ans de leur association, soirée anniversaire déprogrammée en raison de l’épidémie.

La JCE de Montpellier souhaite par ailleurs continuer à travailler avec les différents acteurs de son territoire. « Cette culture d’ouverture se traduira aussi au sein de notre mouvement par l’incitation de nos membres à se déplacer sur les événements JCI (régionaux, nationaux et internationaux). Nous allons enfin renforcer notre accompagnement pour les aider à monter en compétences par la prise de responsabilités et par la formation. »

Reconnue comme la JCE locale la plus remarquable sur le volet de l’ancrage territorial du projet associatif de la JCEF, Montpellier aussi été sacrée « Meilleure Jeune Chambre Économique d’Occitanie » lors du congrès régional qui s’est tenu le 12 décembre 2020.