Cahors - Les partenaires du programme : Oh my Lot... Plus que jamais mobilisés.

Les partenaires du programme « Oh my Lot ! », qui travaillent ensemble pour mieux faire connaître le Lot et attirer de nouveaux habitants, se sont réunis en comité de pilotage mercredi 16 décembre en visio pour dresser le bilan 2020. Le contexte sanitaire a remis en question plusieurs opérations prévues comme la deuxième compétition esport, le partenariat avec les comités des fêtes, l’animation du réseau d’ambassadeurs… Toutefois les partenaires ont su s’adapter et mener à bien des opérations collectives pour soutenir l’économie locale et préparer l’avenir.

Une dynamique bien engagée

2020 avait démarré sur les chapeaux de roue avec le lancement du portail d’attractivité choisirlelot.fr, et un réseau de référents accueil opérationnel et mobilisé pour la première fois sur une opération séduction auprès des Franciliens (salon du travail et de la mobilité professionnelle en janvier à Paris). À cette occasion, 450 visiteurs ont été accueillis sur le stand, dont 150 avec un projet de mobilité.

En parallèle des actions des partenaires, de plus en plus d’acteurs locaux s’approprient la marque et contribuent à valoriser le territoire, à l’image des Flagrants Délires avec leur chanson « Oh my Lot ! », mais aussi lors d’événements culturels, sur des supports de communication d’entreprises lotoises, sur des maillots de sport… Près de 400 ambassadeurs, Lotois de toujours ou néo-Lotois, s’engagent à promouvoir le territoire, chacun à sa manière.

Un collectif face à la crise

Les conséquences économiques de la crise sanitaire ont conduit les partenaires à agir ensemble pour apporter des réponses rapidement. Dès le mois d’avril, en plein confinement, pour soutenir les agriculteurs et inciter les Lotois à acheter local, une campagne de communication a été lancée avec le slogan « Je soutiens nos producteurs, j’achète local », qui a rencontré un franc succès : plus de 13 000 vues sur les réseaux sociaux. Dans la continuité de cette initiative, au mois de novembre, une campagne de promotion de la plateforme achat-lot.com initiée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) a été réalisée sous la bannière commune « Oh my Lot ! ».

Durant la période estivale, le Département, les intercommunalités et Lot Tourisme ont uni leurs forces une fois de plus pour réaliser une importante campagne de communication : « Les spots du Lot ». Elle visait à attirer des touristes et des futurs habitants, et elle s’est appuyée sur la population lotoise qui a partagé 250 spots et des relais tels que les restaurateurs pour toucher les touristes présents (130 000 sets de table). Cette communication d’une ampleur inédite depuis plus de quinze ans se poursuivra en 2021 avec de nouvelles actions.

Faire de la crise une opportunité

2020 a donc été une année particulière mais qui aura révélé chez beaucoup l’envie de vivre à la campagne. 45% des Français déclarent qu’ils aimeraient vivre en milieu rural. Pour rappel le Lot a connu une augmentation de 6% de sa population pendant le premier confinement. Une belle opportunité à saisir pour mettre en avant les atouts du Lot, ses opportunités professionnelles et personnelles, ainsi que l’accompagnement proposé ! Pour cela, les partenaires ont identifié des objectifs pour 2021 : poursuivre l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, travailler sur la problématique du logement, multiplier les actions de prospection auprès des actifs pour répondre aux besoins du territoire, et s’appuyer plus sur le réseau d’ambassadeurs pour faire rayonner le Lot.