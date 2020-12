Pyrénées-Orientales - Bouygues Telecom arrive sur le réseau Numérique 66

Le département des Pyrénées-Orientales et THD66 annoncent l’arrivée de Bouygues Télécom sur le réseau d’initiative publique Numérique 66, destiné à apporter le très haut débit à tous ses administrés et entreprises du territoire. Une nouvelle preuve de la dynamique numérique en place localement.

Il y a quelques jours, la publication des derniers chiffres de l’ARCEP (autorité de régulation des télécoms) soulignait la progression record au dernier trimestre de l’adoption de la fibre optique en France. La crise sanitaire a multilplié les usages, à commencer par le télétravail, et a donc indéniablement renforcé le besoin d’un abonnement à une connexion de grande qualité.

Le déploiement du réseau Très Haut Débit (THD) des Pyrénées-Orientales constitue le plus grand projet porté par le Conseil départemental. Il vise à apporter le THD à 180 000 foyers et locaux professionnels d’ici 2025.

Mis à la disposition de son délégataire THD 66 (société détenue par l’opérateur Altitude Infra et la Banque des Territoires, via leur filiale commune ALTO), ce dernier en assure l’exploitation, la maintenance et la commercialisation auprès d’opérateurs de services Internet/voix/données.

Déjà présent sur le département auprès des professionnels via sa filiale dédiée, Bouygues Telecom servira désormais les particuliers avec sa gamme de 3 offres aux contenus et aux prix attractifs. Il rejoint Orange, Free et une dizaine d’opérateurs locaux déjà présents.

De quoi stimuler la concurrence au bénéfice des internautes du territoire.

Techniquement, l’opérateur va progressivement installer ses équipements dans les Nœuds de Raccordements Optiques de THD66 qui jalonnent le département et qui assurent le maillage entre la zone locale et le réseau national.

Si Argeles sur mer, Boulou, Ceret et La tour Bas Elne Boulou sont les premières communes à être équipées, représentant d’ores et déjà 3867 prises éligibles, Bouygues Télécom prévoit un déploiement ambitieux sur tout le réseau. Il assurera une communication de proximité à chaque ouverture de service.

Actuellement, 2472 foyers sont déjà abonnés à une offre fibre sur la zone d’initiative publique du Département. Ces abonnés relèvent des 10 premières communes ouvertes à la commercialisation (sur 17 où les prises sont déjà construites) représentant 15673 prises (sur 20.000).

Avant toute démarche vis-à-vis d’un opérateur commercial, les habitants sont invités à tester leur éligibilité sur le site www.numerique66.fr

Bouygues Telecom, qui a annoncé sa volonté d’être présent sur la totalité des réseaux d’initiative publique de l’opérateur Altitude Infra, arrive également dans le département voisin de l’Aude.