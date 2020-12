Montpellier - Plus de 6000 mégots ont été collectés en 2 heures !

Dimanche 20/12/20, en moins de 2 heures, sous une petite pluie, et dans un périmètre de moins de 60 m, entre les rues Vendémiaire, Nivôse et Frimaire : 12 participants ont pu récolter 6 000 mégots, 6 kg de verre et 8,5 kg "d'emballages" dont la majorité était constituée de capsules de bouteilles de bière.

La Responsabilité Elargie des Producteurs (valable aussi pour les cigarettiers) ne viendra pas compenser ce type de pollution.

Les eaux de ruissellement en lessivant les mégots jetés au pied des arbres ou dans les caniveaux (comme tout autre déchet) en transportent les micro-particules chimiques jusqu'au plancton. Plancton qui est le premier producteur de l'oxygène qui nous est essentiel. L'absence de cendrier ou de poubelle à portée de main, les automatismes ou la méconnaissance du cycle de l'eau ne sont plus des excuses.