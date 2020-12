Gignac - La permanence parlementaire du député Jean-François ELIAOU vandalisée !

La permanence parlementaire du député Jean-François ELIAOU vandalisée !

Ce vendredi 18 décembre 2020 encore ma permanence parlementaire a été vandalisée.

Menaces sur ma personne, et par conséquent sur mon équipe, fracturation de la serrure, intimidation. En démocratie ces méthodes sont intolérables et j’ai porté plainte ce matin à la première heure. La liberté d’expression n’autorise en aucun cas la violence et la menace, a fortiori anonyme. Mes prises de position sont publiques, comme mes travaux parlementaires, et je ne refuse jamais le dialogue.

Dans cette période éprouvante pour tous les Français je reste à l’écoute et aux côtés de tous ceux qui rencontrent des difficultés, mais je ne tolère pas le vandalisme et la mise en danger de mon équipe et de notre voisinage.