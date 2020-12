Frontignan - L'avenue Maréchal-Juin réouverte à la circulation

L’avenue Maréchal-Juin réouverte à la circulation

Le chantier de l’aménagement de voirie sur l’avenue Maréchal-Juin touche à sa fin et la voie vient de rouvrir au public.

Dans le cadre de la requalification de l’ancienne route nationale en boulevard urbain la Ville termine désormais l’aménagement de l’avenue Maréchal-Juin sur la partie au droit du centre commercial Les portes du Muscat. Après une visite du chantier effectuée par Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade et Eric Bringuier, délégué au cadre de vie et aux espaces publics, la semaine dernière, l’avenue a été réouverte à la circulation ce vendredi 18 décembre en milieu de journée. La liaison cyclable complète entre le centre-ville et La Peyrade, les aménagements harmonisés et permettant de réduire la& vitesse automobile et de nombreux passages piétons ont été créés pour que les riverains puissent traverser en toute sécurité est désormais en place.

Mi-janvier, le marquage au sol sur la voirie et la piste cyclable, ainsi que la pose de mobilier seront réalisés.

Montant des travaux : 250 000€ TTC dont 60 000 € financés par Département de l’Hérault et 20 000€ par Sète agglopôle Méditerranée.