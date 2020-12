Occitanie - La région Occitanie plaît et attire. C'est l'INSEE qui l'afirme.

L'OCCITANIE EST L'UNE DES RÉGIONS LES PLUS ATTRACTIVES

La région Occitanie plaît et attire. C'est l'INSEE qui l'afirme.

L’Occitanie fait partie des régions françaises les plus attractives ; on le savait déjà. Et l’INSEE le confirme. L’institut de la Statistique publie une étude dans laquelle on apprend qu’en 2016, 145.000 nouveaux habitants sont arrivés d’une autre région ou de l’étranger, c’était 2,5% de la population régionale, la part la plus élevée de France. Et le solde est positif dans tous nos départements.

La Haute-Garonne et l'Hérault séduisent particulièrement

Et près de la moitié de ces nouveaux arrivants se sont installés en Haute-Garonne et dans l’Hérault, respectivement 40 et 33.000 personnes. Gard, Pyrénées-Orientales et Aude arrivent aux 3, 4 et 5ème places. Parmi ceux qui sont le plus attirées par l’Occitanie, les retraités et les populations réputées mobiles, les étudiants et les cadres. A noter qu’un actif sur 3 recherche du travail lors de l’installation. Ce qui montre encore une fois que la création d’emplois est un enjeu particulièrement important dans la région. Autre enseignement de cette étude, l’essentiel de ces nouveaux arrivants s’installent dans des zones urbanisées dont un tiers dans les Métropoles de Toulouse et Montpellier.