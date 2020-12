Lunel - Label Ville Prudente pour Lunel !

Label Ville Prudente

La Ville de Lunel vient de voir ses efforts récompensés en matière de prévention et de sécurité routière. Elle vient d'étoffer son palmarès au label Ville Prudente et accrocha ainsi deux cœurs supplémentaires à son tableau !

Depuis de nombreuses années, l’association Prévention Routière valorise les initiatives des collectivités territoriales qui luttent activement contre l’insécurité routière. Depuis sa création en 1990, le concours des Écharpes d’Or a récompensé plus de 250 collectivités territoriales qui ont œuvré pour réduire le nombre et la gravité des accidents de la route sur leur territoire. Afin de donner un nouveau souffle à la relation qu’elle entretient avec les collectivités territoriales, l’association Prévention Routière a lancé il y a trois ans maintenant le Label Ville Prudente.

Lancé en novembre 2017, ce nouveau label a vu lors de sa première promotion de villes et villages 134 communes récompensés dont la Ville de Lunel. Ainsi, la cité pescalune accrochait un cœur, symbole du Label. Cette année, la Ville concourrait à nouveau et la bonne nouvelle est tombée : ce n'est pas un mais deux cœurs supplémentaires que la Ville de Lunel a reçu en récompense des ses efforts engagés pour la sécurité routière ! Aujourd'hui, 249 villes et villages sont labellisés partout en France 53 communes ont obtenu le label cette année. Parmi elles, de grandes villes comme Limoges, Blois, Sceaux, Sarcelles ou encore Boulogne-Billancourt. Pourtant, 40% des villes nouvellement labellisées sont de petites communes de moins de 5 000 habitants.

Plus de 3 labellisés sur 10 atteignent le premier niveau de labellisation avec 1 cœur, 40% montent à 2 cœurs, moins de 20% - dont la Ville de Lunel ! - obtiennent 3 cœurs et enfin seule une ville obtient 4 cœurs. Ce petit symbole choisi par la Prévention routière pour récompenser les villes et villages prudents veulent dire beaucoup. Ils matérialisent tous les efforts consentis par la Ville de Lunel dans différents domaines comme la qualité de vie, la mobilité durable, les différents aménagements engagés et la prévention.

Tous ces critères ont déterminé l'action menée par la ville l'action contre l'insécurité routière et pour la création d'une culture d'une sécurité routière, qui déterminent ainsi sa labellisation. Le Label a pour objectif de valoriser et de mettre en avant les collectivités comme Lunel qui se sont engagées de manière significative dans la lutte contre l’insécurité routière. Elles acquièrent un ensemble de valeurs qui sont scellées par ce Label, qui est un gage de qualité de vie des habitants où le partage de la rue et de la route est au cœur des préoccupations des élus.

