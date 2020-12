Frontignan - Tout pour penser au Muscat de Frontignan pour les fêtes de fin d'année

Tout pour penser au Muscat de Frontignan pour les fêtes de fin d’année

En cette période de fêtes, dans un contexte commercial particulièrement difficile, la Ville de Frontignan la Peyrade lance, avec l’ensemble des producteurs de Muscat et cavistes, une campagne de communication locale autour de ce fleuron économique et patrimonial.

Après avoir présenté, fin novembre, la nouvelle identité visuelle réalisée par des étudiants et choisie par l’ensemble des producteurs, désormais associée à la communication de l’AOP Muscat de Frontignan, la Ville a également lancé, pour les fêtes 2020, l’opération Accords Muscat, un livret de recettes exclusives de fêtes au Muscat proposées par les chefs frontignanais, offert pour tout achat de Muscat, chez les producteurs et cavistes de la commune.

C’est aujourd’hui une campagne d’affichage et sur les réseaux sociaux, mettant en valeur le divin nectar et ses acteurs et réalisée par une équipe d’étudiants, Margaux Berlan, Alicia Goncalves, Charlotte Castan et Alex Matthieu, qui sera diffusée sur le réseau municipal et dans les commerces.