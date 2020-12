Lunel - Un programme étoffé pour les festivités de Noël à Lunel

Un programme étoffé pour les festivités de Noël à Lunel

À partir de ce samedi, les festivités vont se multiplier jusqu'au 24 décembre prochain. Une véritable ambiance de Noël s'installe dans le centre-ville, pour le plaisir des petits comme des grands ! C'est un joli programme qui s'annonce dans le cœur de ville de Lunel. De quoi mettre une ambiance de fête pour cette dernière ligne droite avec les fêtes de fin d'année.

Il faudra malgré tout faire sans le mapping qui ne peut se dérouler mais d'autres rendez-vous sont prévus. On le savait : Lunel jouit d'un micro-climat et la ville a souvent les faveurs de la météo. Et ce sera la cas samedi 18 décembre, une véritable tempête de neige va s’abattre sur le cours Péri. De 15 h à 19 h, plusieurs canons à neige vont transformer la célèbre artère lunelloise.

Des flocons blancs partout pour faire son shopping ou prendre la pause le temps d'une photo souvenir, une joie pour les petits et un retour enfance pour les plus grands ! Ce climat venu du froid amènera aussi le plus célèbre personnage de la période : le Père Noël fera escale dans le parc où il installera son igloo.

Le public pourra lui rendre visite du 18 au 24 décembre, juste avant qu'il ne parte pour sa tournée mondiale de distribution de cadeaux. Et pour rester dans l'ambiance blanche de Noël, une superbe parade musicale viendra mettre un peu de musique dans le centre-ville. En effet, la Princesse des Neiges fera la joie des enfants avec son arrivée en carrosse !

Enfin, les enfants pourront également faire une balade à dos de poney. Le Marché de Noël sera également de retour : une cinquantaine d'exposants attendent le public dans le parc municipal Jean Hugo les 18 & 19 décembre, de 7 h à 19 h. L'occasion également de découvrir la superbe crèche de santons installée dans le chalet du Club Taurin La Cocarde.

Étant cette année privés de la traditionnelle exposition des Santons de Provence, les membres du Club ont tenu à être présents avec cette belle crèche qui met à l'honneur les santonniers. Un chalet sera également consacré à la vente de santons. À noter que ce week-end sera la dernière ligne droite pour tenter votre chance à la tombola-selfie !

Et le programme continuera sur la semaine, avec chaque jour de 15 h à 19 h, une animation musicale différente et son spectacle déambulatoire, les balades à dos de poneys ou en calèche tiré par l'âne pescalune, l'igloo du Père Noël et la Foire de Noël dans le parc. Bon à savoir : Les 18 et 19 décembre, pour permettre un bon déroulement de ces festivités, le cours Gabriel Péri sera fermé à la circulation de 15 h à 19 h. Ce qui permettra au public d'aller chercher, avec leur véhicule, produits et commandes aux Halles de Lunel et dans les commerces commerces toute la matinée jusqu'en milieu d'après-midi.