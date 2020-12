Cahors - 23 nouveaux internes en médecine accueillis sur le territoire

23 nouveaux internes en médecine accueillis sur le territoire

La nouvelle promotion d’internes en médecine a été accueillie jeudi 17 décembre à 18h30, au sein du centre universitaire Maurice-Faure par Jean-Marc Vayssouze-Faure, président du Grand Cahors, Bernard Delpech, vice-président en charge de l’enseignement supérieur, Pierre Nogrette, directeur du centre hospitalier de Cahors, Slim Lassoued, chef de service de l’unité de rhumatologie et président de la commission médicale d’établissement (instance représentative de la communauté médicale, pharmaceutique et odontologique) et Thierry Debreux, chef du pôle de médecine d’urgence et vice-président de la commission médicale de l’établissement.

Au total, ce sont 23 internes qui sont arrivés sur le territoire début novembre pour six mois de stage, soit au centre hospitalier, soit auprès de médecins libéraux à Cahors. Leurs spécialités sont variées : anesthésie, neurologie, néphrologie, urgences, réanimation, pédiatrie, infectiologie, rhumatologie, infectiologie, radiologie, oncologie, pharmacie, gynécologie-obstétrique ou encore laboratoire.

Jean-Marc Vayssouze-Faure a rappelé son attachement à « un centre hospitalier en centre-ville, en cohérence avec la stratégie menée de longue date qui vise à conforter et développer les commerces et les services de proximité en priorité au cœur de Cahors » et leur a dit

« qu’ils étaient les bienvenus s’ils souhaitaient exercer à Cahors après leur internat. » Ils contribueraient ainsi au confortement de l’offre médicale sur le territoire, autre objectif poursuivi par la Ville de Cahors et le Grand Cahors.

Crédit photo : C. Julien