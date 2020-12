Perpignan - Stéphane Zanella, nouveau président du CIVR

Succédant à Philippe Bourrier dont le mandat arrivait à son terme, Stéphane Zanella, en tant que représentant du Négoce, a été élu par l’Assemblée Générale du CIVR qui s’est tenue le 14 décembre 2020. Régis Ouguères a été élu en tant que Vice-Président au titre de la production à la même occasion.

La nouvelle équipe dirigeante a pris les rênes du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon à compter de ce jour pour un mandat de trois ans et demi, qui s’achèvera en juin 2024.

Depuis sa création en 2001, le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) est engagé dans le développement des Vins du Roussillon au travers de quatre grands types de mission : une mission de pilotage économique, une mission de recherche et d’expérimentation, une mission de suivi aval qualité des produits et une mission de promotion collective.

STÉPHANE ZANELLA : UN PARCOURS DÉJÀ ENGAGÉ AU SEIN DE L’INTERPROFESSION

Membre du conseil de direction de la mandature qui vient de s’achever, au poste de trésorier du CIVR de 2017 à 2020, Stéphane Zanella souhaite aller au-delà du rôle de représentation de la filière. Ce dernier compte s’appuyer sur l’équipe opérationnelle du CIVR, emmenée par Anne-Laure Pellet, sa directrice, l’ensemble des élus, dont son Vice-Président Régis Ouguères, également président de la Cave Terres Plurielles et de l’ODG Côtes du Roussillon Villages, pour mener à bien cette action collective.

ROUSSILLON : LE VIGNOBLE LE PLUS MÉRIDIONAL DE FRANCE

Situé dans les Pyrénées-Orientales, le vignoble du Roussillon recouvre 14 AOP et 2 IGP, représentées par le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) qui fédère 409 domaines, 27 caves coopératives et une trentaine de maisons de négoce. En 2019-2020, les Vins du Roussillon ont commercialisé près de 56 millions de cols : 71 % en vins secs (rouges, rosés et blancs) et 29 % en Vins Doux Naturels