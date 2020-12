Narbonne - Le Fonds Tourisme Occitanie finance la réhabilitation du Château Capitoul !

Le Fonds Tourisme Occitanie finance la réhabilitation du Château Capitoul à Narbonne, un projet respectueux de l’environnement et permettant une diversification de l’offre oenotouristique.

Le Fonds Tourisme Occitanie* vient de signer le financement de la réhabilitation du Château Capitoul ayant pour objectif de proposer des prestations touristiques haut de gamme et respectueuses envers la Planète.

Le montant financé par le Fonds Tourisme Occitanie est de 1 M€ pour 4,3 M€ d’investissement total (avec le concours de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon et du Crédit Mutuel).

Le groupe Domaine et Demeure, qui exploite le Château Capitoul dans l’Aude ainsi que dans l’Hérault les châteaux Les Carasses, à Quarante, et Saint-Pierre-de-Serjac, à Puissalicon, place l’authenticité et le développement durable au cœur de sa stratégie, mettant un accent particulier sur la réhabilitation de domaines viticoles et d’autres bâtiments faisant partie du patrimoine architectural et historique du Languedoc-Roussillon.

Grâce au Fonds Tourisme Occitanie, le Groupe proposera une expérience touristique, plus qualitative, limitant au maximum son impact sur l’environnement et préservant les activités locales des domaines viticoles.

Le château Capitoul à Narbonne (11) est une bâtisse du XIX° siècle exploitant 64 hectares de vignobles sous l’appellation Languedoc-La Clape. Ce site, remarquable par son caractère, ses vues et sa situation entre vignoble et côte littorale, permettra une exploitation oenotouristique haut de gamme en adéquation totale avec le Schéma régional de développement touristique.

La réhabilitation du Château pour objectif la montée en gamme des prestations touristiques proposée. Le projet comprend la location de 8 suites, un restaurant gastronomique, un spa (sauna, hammam et cabines de massage), une cave avec espaces de ventes des vins de la propriété, un espace séminaire de 400 m2 ainsi que des équipements de loisirs.

Par ailleurs, le projet a été conçu avec un accent sur la préservation de l’environnement : traitement raisonné des vignes, adaptation des travaux à la sensibilité de la faune, parc entièrement sans arrosage, assainissement écologique 100% sans chimie, recyclage des déchets, équipements électroménagers économes…

À travers ce projet, le Fonds Tourisme Occitanie et toute une région démontrent une nouvelle fois leur engagement pour un tourisme innovant, équilibré et raisonné.