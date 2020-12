Montpellier - Dimanche 20 décembre : nouvelle récolte de mégots à Montpellier !

Nouvelle récolte de mégots à Montpellier !

Ce dimanche 20 décembre matin, les mégots qui jonchent le sol seront mouillés, très mouillés mais autant ne pas les laisser plus longtemps polluer les eaux de ruissellement de nos quartiers.

Le Comité de Quartier Port Marianne et Sentinelles de Rivières vous invitent à un nouveau ramassage entre le Campus Richter et le Lez : venir avec masque et gants, entre 9h45 et 10h15, devant la Maison des Etudiants Aimé Schoenig, rue Vendémiaire. Arrêt du tram Port Marianne.

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte et les consignes sanitaires respectées. Fin de l'opération pour midi.

Information :

contact@sdr34.fr

06 87 79 85 81.



L'association Sentinelles de Rivières (www.sdr34.fr) fait partie des lauréats de la première édition du Budget participatif de l'Hérault.

Grâce à plus d'une centaine de votants, ce projet est financé par le Département de l’Hérault dans le cadre du Budget participatif à hauteur de 40 000 €.

Un grand merci à tous et au Département pour cette formidable opportunité d'équiper des personnes en insertion ou en TIG afin de nettoyer rivières, berges, parc alentours, participer ainsi à limiter les déchets en mer et permettre la création d'emplois.

Vous avez aussi une idée, un projet solidaire ?

Alors n'hésitez pas à candidater à la prochaine édition : https://jeparticipe.herault.fr/