Occitanie - Carole Delga - Mes objectifs sont clairs : protéger les habitants et concrétiser notre nouveau modèle de développement

Carole Delga : « Mes objectifs sont clairs : protéger les habitants et concrétiser notre nouveau modèle de développement »

En ouverture de l'Assemblée plénière ce jeudi 17 décembre, la présidente de Région, Carole Delga, a prononcé un discours d'introduction avant le vote du budget primitif 2021, suivi des nouvelles mesures de relocalisation économique, d'adaptation au changement climatique, de lutte pour la diminution des déchets plastiques et de développement de l'usage du vélo.

« Nous avons su mener de front le combat contre la Covid 19, la poursuite de nos politiques régionales et l'instauration de plans d'urgence et de relance. Cette crise nous a conduits à plus de solidarité, à plus d'humanité, d'écoute et de responsabilité.

Tous nos plans d'urgence sanitaire et de relance économique ont été votés à l'unanimité. Nous avons tous fait ces choix, avec lucidité : nous avons certes dégradé notre situation financière, mais nous étions conscients qu'il était de notre devoir d'agir pour faire face à la crise, et surtout, pour préparer le rebond. Car 2021 sera une année complexe et difficile, notamment sur le plan économique et social : nous redoutons une vague importante de dépôts de bilan, de licenciements et de fermetures d'entreprises.

En 2020, nous avons fait face. Nous avons tenu le cap et travaillé sans relâche pour ne laisser personne au bord du chemin.

En 2021, nous devons maintenir ce cap, car il est trop tôt pour relâcher nos efforts : il faut continuer à protéger la population, sauver et transformer notre économie, rebondir et s'en donner les moyens.

La Région s'y astreint, en choisissant en conscience le volontarisme politique. Mieux elle s'en sert pour accélérer ses politiques liées à la nécessaire transformation de notre économie, engagée dès 2019 au travers de notre feuille de route Occitanie 2040, puis par le vote en novembre dernier du Green New deal, première du genre pour une région en Europe, et aujourd'hui, par la mise en place du budget Vert. »

Photo Romain Saada - Région Occitanie