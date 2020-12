France - On en sait un peu plus sur la stratégie vaccinale Covid-19.

QUELLE STRATÉGIE VACCINALE POUR LE PAYS ?

On en sait un peu plus sur la stratégie vaccinale contre le Covid. Jean Castex et Olivier Véran ont donné des précisions mercerdi 17 décmebre 2020 dans l'après-midi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a annoncé que si toutes les conditions sont réunies, la campagne pourrait démarrer dès la dernière semaine de décembre.

Tout au plus de 100 à 200 personnes seront vaccinées d'ici la fin de l'année selon Jean Castex. Une "mini" première phase avant une montée en puissance durant le mois de janvier.

1 million de personnes dans un premier temps

La vaccination concernera d'abord les personnes âgées, les plus de 75 ans pour commencer et les personnels de santé de plus de 50 ans et qui présentent des comorbidités.

Nous préparons cette échéance depuis de longs mois : la première étape a été la sécurisation de nos approvisionnements. pic.twitter.com/J0YWqjeQS6 — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 16, 2020

Au printemps, ça sera le tour des 50-64 ans, des professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays, comme la sécurité, l'éducation ou l'alimentaire ainsi que les publics vulnérables ou précaires.