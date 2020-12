Hérault - C'est bientôt Noël... Où sortir ce week-end du 18 au 20 décembre 2020.

L’agenda de ce week-end du 18 au 20 décembre 2020… C’est bientôt Noël !

Nous avons maintenant le droit de sortir, mais il est important de garder les bons réflexes à l’approche des fêtes de fin d’année. Ci-dessous vous trouverez un agenda du week-end pour une idée sortie pour les grands et les petits… Des lumières, des artisans, des sapins, des Pères Noël… La magie de Noël sera au rendez-vous…. Avec notre coup de cœur pour le marché de Noël « Igloo » de Bessan tout le week-end !

En attendant, Bonne Fêtes à tous !!!

Bessan

Marché de Noël dans des igloos : vendredi 18 décembre de 17h à 19h30 – samedi 19 décembre 10h à 19h30 et dimanche 20 décembre de 9h à 17h... Toutes les infos ici

Vias

Visitez gratuitement tous les jours la maison de Noël (de 17h à 19h) et la crèche géante… Toutes les infos ici

Béziers

Les illuminations tous les jours et le Spectacle de Noël de la Fontaine Musicale sur la place Jean Jaurès à Béziers, tous les jours à 17h45, 18h15, 18h45, 19h15...

Portiragnes

Retrouvez l’évènement « Noël au village » le dimanche 20 décembre 2020 de 9h à 17h. Plus d’infos ici

Sérignan

Trois parades simultanées se dérouleront dimanche 20 décembre 2020, entre 14h et 17h : Le Père Noël passera en calèche dans le cœur de ville, dans le quartier des Hauts de Sérignan, et aux Jardins de Sérignan. Plus d'infos ici

Sète

La Féérie de Noël s’installe place Léon-Blum autour d’un îlot de sapins, de bulles poétiques et d’un décor photos à disposition des familles qui souhaitent immortaliser ce moment magique.

Le Centre de Formation des apprentis Nicolas Albano organisera ce vendredi 18 décembre son traditionnel marché de Noël, entre 10 h et 15 h. Plus d’infos ici

Mèze

La maison du Père Noël à des surprises du 18 au 20 décembre 2020. Plus d'infos ici