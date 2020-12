Hérault - Lac du Salagou - Le joyau héraultais comme vous ne l'avez jamais vu !

Le Lac du Salagou est un joyau que vous allez découvrir au détour d’un virage et là, il vous sera impossible de ne pas vous arrêter pour le contempler !

Son écrin, cette terre rouge que l’on nomme la ruffe, en fait un lac très particulier où se mêle une palette de couleurs. Il donne l’impression d’avoir toujours été là. Détrompez-vous, la petite rivière du Salagou coulait tranquillement dans sa vallée jusqu’à la création d’une retenue d’eau, il y a 50 ans. La culture des céréales et de la vigne, et le pastoralisme étaient omniprésents, quelques mas et hameaux parsemaient le paysage, certains sont encore en activité. Sa géologie et sa biodiversité en font un lieu unique !

C’est un terrain de jeu idéal pour la randonnée à pied, en VTT mais aussi à cheval. Vous pourrez y pratiquer de nombreux sports nautiques, voile, catamaran, paddle, pédalo. C’est aussi un spot renommé pour la pêche aux carnassiers. Le chemin le plus classique est sans doute celui qui vous amènera à la plage toute proche du camping et de la base nautique des rives du Salagou. Farniente ou activité nautique, le lac vous offre ici un panorama surprenant, hors du temps.

Une réalisation signée Zyra Production, agence de production audiovisuelle basée à Montpellier dans l'Hérault.