Hérault - Le couvre-feu entre en vigueur : Les infos de la préfecture.

COVID-19 - CE MARDI 15 DÉCEMBRE LE COUVRE-FEU ENTRE EN VIGUEUR DANS L'HÉRAULT

Le couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin a pour objectif de limiter la circulation du virus

L’ensemble des mesures applicables sont récapitulées dans le tableau joint.

Concernant les fêtes, les déplacements seront tolérés le 24 décembre pour partager des moments en famille. Toutefois, il est vivement recommandé de limiter le nombre d’adultes à 6 personnes et de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

Le couvre-feu sera strictement appliqué le soir du 31 décembre et les rassemblements sur la voie publique, ainsi que l’usage de pétard et feux d’artifice seront interdits.

Retrouvez toutes les infos sur le site des services de l’Etat dans l’Hérault : http://www.herault.gouv.fr/Actualites/L-Herault-face-a-la-Covid-19

Le confinement dans l'Hérault

Dans le département de l'Hérault, ce mardi 15 décembre le confinement sera levé et le couvre-feu entrera en vigueur, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Les attestations de déplacements sont disponibles en téléchargement ici -->https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Gouvernement ou en appelant le 0 800 130 000 (appel gratuit, 24/24h)

À la différence de la première vague, l’ensemble des régions se trouvent aujourd’hui confrontées à une circulation virale bien plus élevée qu’au mois de mai et le virus se propage plus facilement en hiver qu’au printemps.

L’Etat doit agir à la fois pour éviter une 3e vague mais également pour préserver les services de santé et le personnel soignant en première ligne.

L’objectif du couvre-feu est ainsi de limiter les rassemblements durant lesquels les gestes barrières sont moins bien appliqués où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie.

Comment les fêtes de fin d’années vont-elles se dérouler ?

Concernant les fêtes, un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin sera en vigueur sur tout le territoire. Les déplacements seront tolérés le 24 décembre pour partager des moments avec ses proches mais les rassemblements sur la voie publique ne seront pas permis.

En revanche, le couvre-feu sera strictement appliqué le soir du 31 décembre.

Il est vivement recommandé qu’à l’occasion de ces fêtes le nombre d’adultes soit limité à 6 personnes afin d’éviter les rassemblements trop importants et de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

Trouvez les centres de dépistages près de chez vous : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#sites-prelevements