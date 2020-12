Toulouse - La Galerie : un écrin pour exposer l'excellence des artisans d'art au cœur de Toulouse

Valérie Arnac, l’une des premières agents d’artisans d’art en France, ouvre en cette rentrée La Galerie, située au 2 rue Ninau à Toulouse, rue emblématique où de nombreux artisans s’étaient implantés dès le Moyen-Âge.

Cet espace est entièrement dédié aux savoir-faire des artisans d’art afin d’exposer leurs créations, et permettre les échanges et les rencontres des Toulousain.e.s avec celles et ceux qui excellent dans des domaines aussi variés que l’ébénisterie d’art, l’ennoblissement textile, la verrerie, la joaillerie, l’horlogerie, la passementerie, la dinanderie ou encore la fonderie.

La Galerie : 1er show-room dédié aux métiers d’art de la ville rose

On dénombre pas moins de 198 métiers d’art et 83 spécialités, répartis en 16 domaines selon un répertoire très réglementé : architecture et jardins ; ameublement et décoration ; luminaire ; bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie ; métal ; céramique ; verre et cristal ; tabletterie ; mode et accessoires ; textile ; cuir ; spectacle ; papier, graphisme et impression ; jeux, jouets et ouvrages mécaniques ; facture instrumentale ; restauration*.

« Pour être artisan d’art, il faut être diplômé dans une formation qui reconnaisse la maîtrise d’un savoir-faire et d’un outil. Les artisans d’art sont le lien entre passé, présent et futur. Ils font vivre la matière, la subliment, maîtrisent ces gestes ancestraux en étant toujours plus innovants. L’utile doit être esthétique. Ce sont les dépositaires du patrimoine vivant. Après ces 5 dernières années passées à sillonner les routes à la rencontre des artisans d’art, à arpenter les salons et expositions pour valoriser leurs créations, je suis ravie d’ouvrir mon propre showroom qui se veut être avant tout un lieu de découvertes, de vie et de rencontres. Un espace unique au cœur de Toulouse où seront exposées chaque semestre les œuvres de deux artisans d’art, sur deux thématiques différentes et complémentaires. En ce moment, c’est le jeu de lumière et de transparence qui est à l’honneur avec les voiles et les organza de soie teints et peints de Laure Bernard, et les créations en verre d’Antoine Rault, où la fragilité de la matière semble défier l’apesanteur. » explique Valérie Arnac.

« Les ballons de rugby en bois, marqueterie et essences de bois précieux de Pierre Armengaud sont aussi présentés à La Galerie. »

Après plus de 25 ans passés dans le juridique déjà au service des artisans, Valérie Arnac a décidé de changer de métier, mieux, de créer sa nouvelle activité professionnelle et de devenir l’une des toutes premières agents d’artisans d’art en France, la première en Occitanie.

« J’ai grandi auprès d’un grand-père ébéniste d’art qui m’a transmis cette passion. Ma madeleine de Proust, c’est l’odeur du bois. J’ai dû faire des études et ai choisi le droit, avec dès le départ la volonté d’accompagner les artisans à se protéger, eux, leur famille et leurs créations. C’était une belle reconnaissance de voir enfin actée la reconnaissance des conjoints collaborateurs sur le volet social, point sur lequel j’ai travaillé de nombreuses années. À un tournant de ma vie, j’ai eu envie de me lancer dans cette formidable aventure et de travailler pour ces personnes que j’admire depuis toujours. Aujourd’hui, je suis heureuse de les accompagner dans leur développement stratégique, de les sensibiliser à la protection intellectuelle et de faire rayonner leurs créations et savoir-faire. Notamment dans ce nouvel espace La Galerie, qui leur est entièrement consacré. Nous organiserons régulièrement des rencontres avec les artisans d’art, ainsi que des événements très ciblés en rapport avec leur métier, sous forme d’atelier découverte, ou de conférence-démonstration. »

Les horaires d’ouverture de La Galerie : du mardi au samedi – de 10h00 à 19h00. Le lundi sur rendez-vous.

Une passionnée aux multiples missions

Valérie Arnac propose aux artisans d’art de nombreux services visant à leur simplifier le quotidien, et à avoir une stratégie de développement sur le long terme. Ainsi, elle les accompagne sur le volet de la protection sociale et intellectuelle de leur travail et de leurs créations, la construction de leur image via entre autres l’élaboration de leurs outils de communication, la mise en place de partenariats, la recherche de salons et événements pertinents quant à leur activité et marché. Elle recherche aussi des solutions logistiques afin de leur simplifier le quotidien, et de leur faire gagner du temps. Valérie Arnac les conseille également sur leur organisation à l’atelier, comment optimiser l’espace de travail, les ressources de l’activité, le temps… Elle peut même les épauler lors de négociations avec les administrations, établissements bancaires, fournisseurs et clients, sans oublier les démarches administratives pour obtenir un label. Savoir se fixer des objectifs de développement commercial, et les atteindre, jusqu’à la cession et reprise de l’atelier afin que l’histoire se poursuive, que le savoir-faire se transmette.

« L’artisanat d’art, c’est passionnant car c’est du patrimoine vivant ! »