Occitanie - Retour sur les journées Innov'Action 2020

En dépit du contexte de crise sanitaire, 8 journées Innov’Action ont pu être organisées par les Chambres d’agriculture de la région Occitanie avant le reconfinement de fin octobre.

Parmi ces journées, 3 d’entre elles ont mis en avant le nouveau concept des Ambassadeurs Innov’Action lancé cette année. Avec plus de 300 visiteurs, dont une majorité d’agriculteurs, cette 7ème édition a encore suscité une belle mobilisation dans le respect des mesures barrières.

Ces rendez-vous ont permis aux agriculteurs de prendre la parole pour présenter leurs pratiques innovantes à d'autres agriculteurs, aux professionnels du secteur mais aussi aux décideurs locaux. En témoignant directement sur leur exploitation, ils favorisent le partage de bonnes pratiques et de connaissances. Car plus que jamais, les agriculteurs ont besoin d’innovation pour s’adapter à un tel contexte de crise mondiale. Et ils ont su une fois encore témoigner de cette capacité à s’adapter et à continuer à innover au sein de leurs exploitations.

Ces innovations contribuent à améliorer la triple performance économique, sociale et environnementale des entreprises agricoles. À titre d’exemple, les témoignages ont porté sur : repenser l’organisation du travail, réduire l’usage des produits phytosanitaires, développer l’agroforesterie, renforcer le lien entre biodiversité et agriculture, optimiser l’eau d’irrigation, développer le numérique dans les exploitations agricoles …

INNOV’ACTION 2020 : essaimer les solutions innovantes chez des agriculteurs

L’agriculture et l’agroalimentaire, piliers économiques, devant l’aéronautique et le tourisme, en Occitanie, prennent toute leur importance pour répondre à l’enjeu de souveraineté alimentaire des territoires, qui se révèle décisif dans la situation de crise sanitaire actuelle. DaDans ce contexte inédit, l’innovation est plus que jamais au cœur de nos métiers pour assurer la continuité des productions agricoles, mais également pour poursuivre les transitions engagées. Grâce aux innovations mises en place, les agriculteurs s’adaptent quotidiennement pour préserver l’environnement, améliorer leurs conditions de travail et leur compétitivité. Ils tentent ainsi de répondre aux grands défis auxquels ils sont confrontés : le changement climatique, la préservation de l’environnement, la croissance de la demande alimentaire, et la concurrence des marchés européens et internationaux.

« L’innovation doit permettre au monde agricole de s’adapter à des contextes toujours plus fluctuants et de répondre aux attentes de nos concitoyens : une alimentation saine et de qualité, mais aussi un espace rural accueillant et des ressources préservées. C’est dans cet objectif que les Chambres d’agriculture de la région Occitanie vous ont invité une fois de plus à venir découvrir les techniques et pratiques développées et mises en œuvre par des agriculteurs « pionniers », sur leurs fermes. En améliorant les performances – économique, sociale, environnementale – de leurs exploitations agricoles, ils offrent des solutions afin que le monde agricole réponde aux grands défis auxquels il est confronté. »