Occitanie - Harmonie Mutuelle renforce son plan de solidarité

HARMONIE MUTUELLE RENFORCE SON PLAN DE SOLIDARITE POUR FAIRE FACE A LA CRISE

Dans un contexte d’incertitudes économiques, Harmonie Mutuelle renforce son Plan de solidarité face au Covid-19 en pérennisant ses aides exceptionnelles et en instaurant de nouvelles mesures de soutien à destination de ses adhérents et entreprises clientes en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.

HARMONIE MUTUELLE EPAULE LES ENTREPRENEURS ET LES ENTREPRISES, ET CONTRIBUE AINSI A SOUTENIR L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU PAYS

Alors que des incertitudes économiques se renforcent avec le reconfinement, Harmonie Mutuelle avance plus que jamais collectif avec ses entreprises clientes pour les aider à passer ce cap difficile. Partenaire solidaire et utile, Harmonie Mutuelle étoffe son Plan de solidarité avec des actions complémentaires, dans la continuité des mesures déjà prises dès le début de la crise en soutien à l’économie française :

Aucune hausse des cotisations santé liée à l’inflation médicale ne sera appliquée aux 150 000 adhérents entrepreneurs, particulièrement touchés par la crise. Cette mesure de soutien vient accompagner une population dont 30 à 40% ne disposent pas d’un contrat de prévoyance, avec des conséquences parfois dramatiques. Harmonie Mutuelle n’a pas intégré la taxe exceptionnelle Covid-19 dans ses tarifs, mais cette taxe ne permet pas de rétrocéder les économies de 2020 à ses adhérents sous forme de baisse des cotisations envisagée en 2021.

Suite à son engagement fort pris en avril dernier, Harmonie Mutuelle a fait bénéficier à 1 600 entreprises clientes* d’un report des cotisations, pour un montant total avoisinant les 23 millions d’euros pour la santé et 45 millions d’euros pour la prévoyance. Ces chiffres confirment le besoin des entrepreneurs et des entreprises fragilisés d’être accompagnés et soutenus pour faire face à une trésorerie sous tension.

Pour répondre aux questions que les chefs d’entreprise se posent, Harmonie Mutuelle renforce dès début novembre sa plateforme d’informations COVID 2, via un site internet dédié : information et décryptage des évolutions juridiques liées aux mesures sanitaires, application et bon déroulé des protocoles, protection des collaborateurs et un annuaire des interlocuteurs à solliciter en cas de besoin pour les 65 000 entreprises qu’Harmonie Mutuelle protège.

Convaincue que l’accompagnement des entreprises ne se résume pas à une aide financière, Harmonie Mutuelle propose aussi un accompagnement psychologique pour les soutenir via une cellule d’écoute mise en place en avril dernier. Cet accompagnement a d’ailleurs été choisi par le ministère de l'Économie et des Finances - en s’appuyant sur l’action de l’association APESA (Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aigüe) - pour être au cœur du dispositif des entreprises les aidant à faire face à la situation économique exceptionnelle. Entre avril et octobre, plus de 580 personnes ont ainsi pu bénéficier d’une prise en charge.

En parallèle, Harmonie Mutuelle a mené une opération de dons pour aider les entreprises** les plus en difficulté, en offrant près de 600 000 masques afin de protéger leurs salariés et les aider à maintenir autant que possible leur activité. Plus de 1 800 entreprises ont bénéficié de ce dispositif démontrant la nécessité d’un accompagnement concret.

Par ailleurs, le Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France a révélé son efficacité dans ce contexte économique et social inédit. Ainsi, 142 entreprises en ont déjà bénéficié et plus de 1 300 emplois ont ainsi été créés. Pour mémoire, cette enveloppe d’investissement de 200 millions d’euros vise à accompagner les entreprises cotées et non cotées dans la création et la sauvegarde des emplois.

Stéphane Kergourlay, Directeur Régional Sud-Ouest d’Harmonie Mutuelle : « Harmonie Mutuelle défend une approche solidaire, responsable et bienveillante à l’écoute des besoins de ses clients en chaque instant, en alliant performance économique, et utilité sociale et écologique. De même qu’elle a su se mobiliser rapidement en soutien de ses entreprises clientes fragilisées depuis le début de la crise du Covid-19, elle entend jouer un rôle significatif dans la durée pour l’accès à l’emploi et à une qualité de vie augmentée dans les territoires à travers ce fonds. »

Consciente des difficultés que rencontrent les jeunes pour trouver un employeur dans la période actuelle, Harmonie Mutuelle a renforcé sa politique autour de l'alternance en accueillant en septembre dernier plus de 250 jeunes renforçant ainsi sa volonté de promouvoir l'insertion professionnelle et l'égalité des chances.

HARMONIE MUTUELLE PROTEGE ET SOUTIENT SES ADHERENTS DEPUIS LE DEBUT DE LA CRISE

Dans ces circonstances exceptionnelles, « Avançons collectif », la signature d'Harmonie Mutuelle, prend une tonalité toute particulière. La mutuelle qui protège 4,8 millions de personnes redouble d’initiatives pour apporter des solutions aux difficultés économiques ou sociales qu’elles peuvent rencontrer :

- Pour continuer à faciliter l’accès à une mutuelle et aux soins de qualité au meilleur prix, les adhérents également concernés par la non-répercussion de l’inflation médicale sur les cotisations (équivalent à 2% d’augmentation en moyenne, hors effet d’âge) sont :

o Les personnels hospitaliers dans le cadre de contrats spécifiques

o Les TNS - Harmonie Mutuelle relance son plan de contacts d'accompagnement grâce à ses élus, représentants de ses adhérents, et ses salariés. La précédente campagne pro-active d'appels téléphoniques de courtoisie vers ses adhérents de plus de 60 ans (qui souffrent le plus d'isolement) avait totalisé 170 000 appels et avait été très appréciée.

- Avec son service MesDocteurs (une solution du Groupe VYV), Harmonie Mutuelle encourage depuis mars le recours à la téléconsultation. Ce service a été le premier acteur en France à adapter sa plateforme, mis à la disposition de 20 millions de bénéficiaires avec un parcours de téléconsultation spécifique Covid-19. Au quotidien, les demandes de téléconsultation ont été multipliées par 6. Au total, ce sont près de 20 000 téléconsultations qui ont été prises en charge depuis mars, dont 75% en médecine générale et 25% avec des médecins spécialistes.

- Malgré le contexte sanitaire difficile, nos commissions d’action sociale ont continué à se réunir pour examiner les demandes de soutien de nos adhérents. Ainsi 1 200 000€ d'aides ont été accordées entre la fin mars et la fin septembre.

- La crise sanitaire a mobilisé de nombreux métiers de VYV3*** dans les territoires dans lesquels ils sont implantés : soins, hébergements des personnes âgées, cliniques, crèches. Les 28 000 professionnels de ces structures (13 cliniques et 21 établissements de soins de suite et de réadaptation) ont ainsi pu venir en appui à l’hôpital public et la médecine de ville. La mobilisation des équipes pour accompagner les personnes vulnérables comme les Ehpad a également été intensifiée.

Pour aller plus loin : https://www.harmonie-mutuelle.fr/solidaire