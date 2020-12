Tarbes - Récolte 2020 & Recettes automne-hiver équilibrées : le Haricot Tarbais fête les 20 ans de son IGP

La récolte exclusivement manuelle du Haricot Tarbais débute chaque année en septembre avec le frais, et se poursuit en octobre et novembre pour le sec.

Cet automne, le Haricot Tarbais fête les 20 ans de son Indication Géographique Protégée (IGP), garant de sa zone de production qui comprend les Hautes-Pyrénées (en dessous de 700 mètres d’altitude) et les cantons limitrophes des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et de la Haute-Garonne.

En effet, le précieux grain d’ivoire, fruit d’un terroir singulier et d’un savoir-faire authentique a été distinguée en 2000, reconnaissant ainsi sa qualité supérieure.

Possédant des qualités gustatives et nutritionnelles hors-pair, il se déguste de 1001 manières, toute l’année !

La récolte du Haricot Tarbais, à la main, gousse par gousse

La récolte du Haricot Tarbais se fait exclusivement à la main lorsque le grain arrive à maturité. Alors que le haricot « frais à écosser » se cueille jusqu’à début octobre, le haricot « sec » est quant à lui ramassé de début octobre à fin novembre, après un processus de séchage naturel du pied. Cultivé selon un exigeant cahier des charges, du semis jusqu’à la récolte, le Haricot Tarbais a aussi été, en 1998, le premier haricot à obtenir le Label Rouge, signe de sa qualité supérieure. Plus de vingt ans après, si des outils ont été mis en place pour soulager certaines tâches comme l’égrenage et le triage, le mode de culture et de récolte restent inchangés.

Le Haricot Tarbais : une légumineuse idéale pour une alimentation équilibrée

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits qui composent leurs assiettes. Les protéines végétales sont recherchées pour pallier la consommation excessive de viande, aussi bien pour la santé que pour l’environnement. Sans gluten, pauvre en lipide (seulement 2% de matière grasse), riche en fibres et en protéines végétales, le Haricot Tarbais est doté d’une faible valeur énergétique. Le symbole de la gastronomie du Sud-Ouest se démarque grâce aux caractéristiques organoleptiques que lui confèrent les terres de Bigorre et la douceur de son climat. Grâce à ses vertus nutritionnelles et à ses multiples déclinaisons possibles, de l’entrée au dessert, chaud ou froid, il permet de renouveler ses recettes et d’allier équilibre alimentaire et plaisir. Plusieurs chefs et blogueurs se sont mis aux fourneaux pour proposer des recettes alliant équilibre alimentaire et saveurs.

Préparer des légumineuses deviendra un jeu d’enfants, pour le plus grand plaisir de toute la famille.

Retrouvez toutes les recettes en video sur la chaine YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQTHj01StV7BGCJkKgfk38g