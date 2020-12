Occitanie - Alter'Incub Occitanie lance son appel à projets régional 2021

Les deux incubateurs d’innovation sociale présents sur la Région Occitanie, Catalis (basé à Toulouse) et Alter’Incub (basé à Montpellier), lancent pour la première fois, un appel à projets régional commun.

Tous deux accompagnent la création d’entreprises dédiées à l’intérêt collectif, pleinement ancrées dans le champ économique et créatrices d’emplois. Ce sont plus de 350 projets qui ont été accompagnés en Occitanie par le réseau Alter’Incub et qui répondent à de nouveaux besoins liés à l’évolution de notre société dans des secteurs très divers : environnement, accès à l’emploi, lutte contre la précarité et l’exclusion sociale, santé, mobilité…. Portés par les Unions Régionales des Scop et Scic Occitanie pôles Méditerranée et Pyrénées, Alter’Incub Occitanie (identifié Catalis sur le territoire Ouest de la région) couvre tous les départements de la région. Ces deux incubateurs, inscrits dans l'économie sociale et solidaire, défendent l’idée que l’innovation sociale est un levier de développement économique, au même titre que l'innovation technologique.

POUR QUI ? Cet appel à candidatures s’adresse aux porteurs de projet ayant une idée ou un projet répondant à une problématique de société, et qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante en Occitanie. Secteurs d’activité concernés : éducation, culture, habitat, lien social, handicap, numérique, petite enfance, énergies, mobilité, alimentation, santé, insertion, tech for good …

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ Le projet doit se démarquer par sa finalité sociale, sociétale et environnementale, reposant sur un modèle économique pérenne et une gouvernance collective et démocratique.

ACCOMPAGNEMENT Un parcours complet de formation pour maîtriser les outils clés de la création d’entreprise sociale grâce à l’intervention d’experts sur les différentes parties du business plan. Et un accompagnement personnalisé pour construire un modèle économique viable.

CALENDRIER

Lancement de l’appel à projets : 07 décembre 2020

Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2021 à minuit

Et si vous rejoigniez l’aventure ? Pour candidater, rendez-vous sur les nouveaux sites ocmed.alterincub.coop (départements 11, 30, 34, 48 et 66) ocpy.alterincub.coop (départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)