Toulouse - Cocoon Auto recycle les eaux de lavage et de rinçage des véhicules près de Toulouse

Depuis plusieurs années, la quasi-totalité du bassin Adour-Garonne est soumise à des restrictions d'eau en raison de périodes de sécheresse, de plus en plus précoces, intenses et longues.

Le dérèglement climatique impose de faire évoluer les pratiques en matière d’usage de l’eau notamment pour les particuliers qui souhaitent nettoyer leurs véhicules. Soucieux de préserver la ressource eau si précieuse, Cocoon Auto, situé à St Alban, au nord de Toulouse, propose une solution inédite en France – et probablement même au monde – un bassin de phytoépuration en circuit fermé qui permet de recycler les eaux de lavage et de rinçage des véhicules. Qualité eau potable à la sortie !

« Face à ce constat, la préservation des ressources en eau devient une priorité pour les années à venir. En effet, quand un particulier lave sa voiture, il emploie environ 300 litres d’eau à son domicile, ou 200 s’il utilise le dispositif à rouleaux, le plus répandu dans les centres de lavage auto en France. Un volume d’eau conséquent et, qui plus est, pollué par des résidus automobiles, le tout renvoyé directement dans le réseau pluvial, autrement dit ici, la Garonne.

Avec Cocoon Auto, je voulais créer un concept qui économise l’eau, et aille plus loin, en la recyclant ! Comment ? En utilisant uniquement des produits de nettoyage biodégradables ou d'origine végétale, combinés à un tunnel de lavage qui est relié à un bassin de phytoépuration de 200 m², en circuit fermé, unique en France. Des drains, des plantes spécifiques ainsi que différentes couches de sables et graviers permettent de filtrer et de traiter naturellement, grâce à une dégradation bactérienne des polluants, toutes les eaux de lavage et de rinçage.

Une innovation écologique qui permet de préserver la ressource eau puisque l’eau qui en ressort a la qualité d’eau potable ! Nous récupérons également l’eau de pluie qui tombe sur notre bâtiment et l’eau de ruissellement du parking. Ainsi, nous recréons un cycle de l’eau quasi-autonome. » explique Claude Paris, fondateur de Cocoon Auto.

